Обнародовали списки абитуриентов, поступивших на бюджет. Как подтвердить место обучения

4 августа обнародовали рейтинги поступающих на бакалавриат, которые рекомендованы к зачислению на бюджетную форму обучения, а это - более 78 тыс. абитуриентов. Сейчас им нужно предоставить подтверждение для ВУЗов, что они будут учиться именно у них.

О том, где можно проверить списки, кто прошел на бюджет, и как подтвердить свое место обучения, пишет " Освіта ua ".

Где и как проверить список рекомендованных абитуриентов на бюджет

Рейтинговые списки поступающих с указанием рекомендованных к зачислению на бюджет можно проверить на сайте информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA".

В электронном кабинете таких абитуриентов напротив одного из поданных заявлений появился статус "Рекомендовано (бюджет)".

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны до 18:00 8 августа онлайн или в учебном заведении подтвердить выбор места обучения и предоставить копии необходимых документов (онлайн или очно).

Также поступающий должен заключить договор об учебе между учебным заведением и абитуриентом (при участии родителей или законных представителей - для несовершеннолетних поступающих).

Как подтвердить место обучения

Для подтверждения места обучения на бюджетной форме абитуриенту нужно выполнить требования вузов по зачислению.

Поступающий должен подписать заявление онлайн с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) или "Дія". Подпись (находится в процессе внедрения). Или же написать заявление собственноручно и подписать распечатанный экземпляр и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.

В электронном кабинете все поступающие должны подписать заявление с помощью КЭП или "Дія. Підпис".

Поступающие, находящиеся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года или за границей, и не могут получить КЭП на ID-карту, могут загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления.

Как наложить КЭП

В модуле "Поданные заявления на поступление" абитуриенту нужно выделить пометкой нужное заявление со статусом "Рекомендовано (бюджет)" или "Рекомендовано (контракт)" и нажать "Подтвердить выбор места получения образования".

Также абитуриент должен подтвердить, что он предупрежден об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа. Эту метку должны установить все, независимо от пола.

Затем нужно выбрать пункт "Наложить квалифицированную электронную подпись" и нажать кнопку "Наложить КЭП". Для этого следует выбрать центр сертификации, который выдал ключ КЭП, загрузить файл ключа, указать пароль к нему и нажать кнопку "Подписать".

Далее следует обновить страницу, чтобы убедиться, что заявление подписано. Если вы все сделали правильно, то напротив нее появится дата и время подписания.

Как загрузить сканкопии