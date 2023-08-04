Обнародовали списки абитуриентов, поступивших на бюджет. Как подтвердить место обучения
4 августа обнародовали рейтинги поступающих на бакалавриат, которые рекомендованы к зачислению на бюджетную форму обучения, а это - более 78 тыс. абитуриентов. Сейчас им нужно предоставить подтверждение для ВУЗов, что они будут учиться именно у них.
О том, где можно проверить списки, кто прошел на бюджет, и как подтвердить свое место обучения, пишет "Освіта ua".
Где и как проверить список рекомендованных абитуриентов на бюджет
Рейтинговые списки поступающих с указанием рекомендованных к зачислению на бюджет можно проверить на сайте информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA".
В электронном кабинете таких абитуриентов напротив одного из поданных заявлений появился статус "Рекомендовано (бюджет)".
Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны до 18:00 8 августа онлайн или в учебном заведении подтвердить выбор места обучения и предоставить копии необходимых документов (онлайн или очно).
Также поступающий должен заключить договор об учебе между учебным заведением и абитуриентом (при участии родителей или законных представителей - для несовершеннолетних поступающих).
Как подтвердить место обучения
Для подтверждения места обучения на бюджетной форме абитуриенту нужно выполнить требования вузов по зачислению.
Поступающий должен подписать заявление онлайн с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) или "Дія". Подпись (находится в процессе внедрения). Или же написать заявление собственноручно и подписать распечатанный экземпляр и загрузить его сканкопию в электронный кабинет.
В электронном кабинете все поступающие должны подписать заявление с помощью КЭП или "Дія. Підпис".
Поступающие, находящиеся на территории, деоккупированной после 1 сентября 2022 года или за границей, и не могут получить КЭП на ID-карту, могут загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления.
Как наложить КЭП
В модуле "Поданные заявления на поступление" абитуриенту нужно выделить пометкой нужное заявление со статусом "Рекомендовано (бюджет)" или "Рекомендовано (контракт)" и нажать "Подтвердить выбор места получения образования".
Также абитуриент должен подтвердить, что он предупрежден об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа. Эту метку должны установить все, независимо от пола.
Затем нужно выбрать пункт "Наложить квалифицированную электронную подпись" и нажать кнопку "Наложить КЭП". Для этого следует выбрать центр сертификации, который выдал ключ КЭП, загрузить файл ключа, указать пароль к нему и нажать кнопку "Подписать".
Далее следует обновить страницу, чтобы убедиться, что заявление подписано. Если вы все сделали правильно, то напротив нее появится дата и время подписания.
Как загрузить сканкопии
Зайдите в раздел "Поданные заявления на поступление" и выделите пометкой нужное заявление со статусом "Рекомендовано (бюджет)" или "Рекомендовано (контракт)", нажмите "Печать электронного заявления", заполните дополнительные данные и нажмите "Да".
Распечатайте заявление и подпишите собственноручно. Если нет возможности распечатать его, то напишите заявление собственноручно и поставьте подпись.
Затем повторно выделите пометкой нужное заявление и нажмите "Подтвердить выбор места получения образования".
Не забудьте поставить галочку, что вы предупреждены об обязательности представления военнообязанных граждан Украины военно-учетного документа (независимо от пола).
Выберите "Загрузить сканкопию собственноручно подписанного заявления" и загрузите файл в формате jpg, jpeg или pdf размером не более 2 МБ.
Обновите страницу, чтобы убедиться, что все прошло успешно.
Как отменить подтверждение
Для этого выделите отметкой нужное заявление и нажмите кнопку "Отменить подтверждение выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл)".
Ознакомьтесь с текстом предупреждения и нажмите кнопку "Подтвердить".
Обратите внимание, что отменить выбор места обучения поступающий может только до момента подтверждения учебным заведением выполнения требований к зачислению.
До когда нужно подтвердить место обучения
Для каждой категории поступающих есть крайний срок, когда нужно подтвердить место обучения:
- 8 августа (18:00) - младший бакалавр, бакалавр, магистр медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления
- 18 августа (12:00) - профессиональный младший бакалавр на базе 11-ти классов и диплома квалифицированного рабочего
- 29 августа (18:00) - магистр на основе бакалавра (специалиста, магистра)
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