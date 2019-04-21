Оправдывать нужно: в сети ответили на заявление Зеленского о победе

Украинцы отреагировали на данные экзит-полов по выборам-2019
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о победе на выборах 2019 после обнародования результатов экзит-полов 21 апреля и пообещал, что никого не подведет. В социальных сетях бурно отреагировали на его заявление, и мнение высказываются полярные - в зависимости от политических предпочтений. В то же время представители общественных организаций, культуры и религиозные деятели делятся своими впечатлениями и призывают общество к консолидации.
Так, согласно данным экзит-полов, кандидат в президенты Петр Порошенко набрал 25,3% голосов, а его оппонент Владимир Зеленский - 73,2%. При этом 1,5% избирателей испортили бюллетень.
По данным 107 из 199 округов, явка избирателей на 20:00 составила 61,89%.
Добавим, что Зеленский во время пресс-конференции уже поделился первыми планами в должности главы государства. В частности, он намерен сократить администрацию президента, а также уволить генпрокурора Юрия Луценко.
Что касается действующего президента, то Порошенко после публикации данных экзит-полов на выборах пообещал Зеленскому мощную оппозицию.
В штабе Владимира Зеленского заявили о победе на выборах президента (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Некоторые пользователи сети отмечают, что нынешние выборы уникальны своим результатом. Также в почти соразмерной степени звучит как восхищение, так и скепсис от данных по голосованию:
Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Пользователи сети желают Зеленскому вести мудрую политику и не идти на компромиссы со страной-агрессором в ущерб Украинской государственности.
В штабе Владимира Зеленского заявили о победе на выборах-2019 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай раздосадован победой Зеленского на выборах.
"Активное меньшинство голосует за Порошенко. Активное меньшинство и будет вытаскивать Украину из той задницы, куда ее затянет команда Зеленского", - написал он в своем Facebook.
Скрин: facebook.com/myroslavhai
Архиепископ ПЦУ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря прокомментировал результаты выборов цитатой из Священного писания.
"2 Цар 15:10 "Авессалом воцарился в Хевроне", - написал он в Facebook.
Скрин: facebook.com/yevstr
Напомним, что действующий президент Украиы после данных экзит-пола по выборам 2019 заявил, что не уходит из украинской политики. До этого он также признал поражение на выборах 2019 и поздравил Владимира Зеленского с победой.