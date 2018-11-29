Экзит-поллы

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Экзит-пол представляет собой социологический опрос на выходе из избирательных участков

Экзит-пол на выборах проводится для получения оперативной информации о результатах голосования. Экзит-полы выборов президента 2019 в Украине и актуальные данные с избирательных участков будут доступны у нас на РБК-Украина.

Фунцкии и задачи экзит-пола

Экзит-пол представляет собой социологический опрос на выходе из избирательных участков. На условиях анонимности гражданам задают вопрос, за кого они голосовали. Практика экзит-полов успешно применяется во время выборов, т.к. предполагается, что у проголосовавших отсутствуют причины отвечать неправдиво.

Главной задачей экзит-пола является оперативное получение данных об исходе выборов непосредственно в день голосования, в то время как ЦИК обрабатывает протоколы в течение нескольких суток.

Результаты экзит-полов также формируют представление о явке граждан на избирательные участки и количестве проголосовавших в разных регионах.

Данные экзит-полов используют для сопоставления с официальными результатами голосования от Центральной избирательной комиссии. Таким образом, экзит-пол выполняет контрольную функцию в избирательном процессе.

Результаты экзит-полов

Экзит-полы проводятся на избирательных участках в разных регионах Украины. Их результаты широко освещаются в Интернете, СМИ, на телевидении и радио. Как правило, информация с результатами соцопроса избирателей обновляется с момента начала голосования до закрытия участков.

Первые экзит-полы в Украине были проведены во время парламентских выборов 1998 года. Результаты оказались довольно точными и заранее определили все партии, которые в итоге прошли в Верховную Раду.

На выборах президента в 2014 году был проведен "Национальный экзит-пол" при участии нескольких социологических компаний, а также телевизионный опрос. Результаты практически совпали с официальными данными - разница составила 1 %. Победу одержал Петр Порошенко с 54,7%, а согласно экзит-полам, за Порошенко проголосовало 55,7% избирателей.

Окончательные результаты экзит-полов первого тура выборов 2019 будут обнародованы после 20:00 31 марта. На данный момент в предвыборных соцопросах лидирует Юлия Тимошенко с 13,4% голосов, 7,6% респондентов готово проголосовать за Владимира Зеленского, у Анатолия Гриценко и Петра Порошенко по 7% голосов опрошенных, у Юрия Бойко 6,9%.