Виправдовувати треба: в мережі відповіли на заяву Зеленського про перемогу

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський оголосив про перемогу на виборах 2019 після оприлюднення результатів екзит-полів 21 квітня і пообіцяв, що нікого не підведе. У соціальних мережах бурхливо відреагували на його заяву, і думки висловлюються полярні - в залежності від політичних уподобань. У той же час представники громадських організацій, культури та релігійні діячі діляться своїми враженнями і закликають суспільство до консолідації.

Так, згідно даним екзит-полів, кандидат у президенти Петро Порошенко набрав 25,3% голосів, а його опонент Володимир Зеленський - 73,2%. При цьому 1,5% виборців зіпсували бюлетень.

За даними 107 199 округів, явка виборців на 20:00 склала 61,89%.

Додамо, що Зеленський під час прес-конференції вже поділився першими планами на посаді глави держави. Зокрема, він має намір скоротити адміністрацію президента, а також звільнити генпрокурора Юрія Луценка.

Що стосується чинного президента, то Порошенко після публікації даних екзит-полів на виборах пообіцяв Зеленському потужну опозицію.

У штабі Володимира Зеленського заявили про перемогу на виборах президента (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Деякі користувачі мережі заззначають, що нинішні вибори унікальні своїм результатом. Також в майже відповідною мірою звучить як захоплення, так і скепсис від даних щодо голосування.

Жоден президент нашої держави не набрав навіть близько такої великої кількості голосів, як Зеленський і такої маленької, як Порошенко...

Зеленський не підведи нас, ми вибирали тебе не даремно!

Якщо президент клоун, вітаю, ми в цирку;

Тихий жах. Зловтіха перемогло здоровий глузд. А що далі? Ненависть аж з очей бризкає. Сміятися недовго, скоро буде соромно за свій вибір. Країна покотилася в яму....

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Користувачі мережі бажають Зеленському вести мудру політику і не йти на компроміси з країною-агресором на шкоду Українській державності.

Володимир, хай Бог тебе благословить у всіх твоїх справах, і пошле тобі мудрості;

Більшість і в Криму зробила свій вибір, у нас такий же шлях я бачу, така ж більшість яка заведе в кабалу до Путіна, на жаль...

Беріть, не вдавитися. Маєте такого президента, якого заслуговуєте. Поживете - побачите.

Ну що, пане Зеленський, вітаю, за вами стежить вся Україна. І не дай Бог вам помилитися, втекти вам точно не дадуть! Дуже шкода, що стільки народу неосвічені!

Вражає одне: всі стали Нострадамусами, всі знають, що буде далі. Шеф, все пропало! Поживемо - побачимо. Такий величезний кредит довіри виправдовувати потрібно.

Сподіваюся почне свої реформи з Верховної Ради за прикладом Голобородька!

У штабі Володимира Зеленського заявили про перемогу на виборах-2019 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай роздратований перемогою Зеленського на виборах.

"Активну меншість голосує за Порошенка. Активна меншість і буде витягувати Україну з тієї дупи, куди її затягне команда Зеленського", - написав він у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/myroslavhai

Архиєпископ ПЦУ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря прокоментував результати виборів цитатою із Святого письма.

"2 Цар 15:10 "зацарював Авесалом у Хевроні", - написав він у Facebook.

Скрін: facebook.com/yevstr

Нагадаємо, що чинний президент України після даних екзит-полу виборів 2019 заявив, що не йде з української політики. До цього він також визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського з перемогою.