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Порошенко пообещал Зеленскому мощную оппозицию

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 20:53
Порошенко пообещал Зеленскому мощную оппозицию
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что продолжит защищать интересы Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко после публикации данных экзит-полов на выборах 2019 пообещал Владимиру Зеленскому мощную оппозицию. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Порошенко отметил, что его команда будет защищать всемирную коалицию за Украину.

"Мы будем защищать продление режима санкций против России, как единый механизм противодействия. Мы будем защищать децентрализацию, инклюзивное образование, реформу сельской медицины, государственные закупки и энергоэффективность. Новый президент будет иметь сильную оппозицию. Но Украина от этого только выиграет", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул готовность передать новому президенту всю сеть международных контактов.

"Выборы прошли честно. Выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами. Мы сохранили демократию и право украинцев выбирать себе власть. Это признак европейской демократической страны", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что не уходит из украинской политики.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики", - подчеркнул он.

До этого он также признал поражение на выборах 2019 и поздравил Владимира Зеленского с победой.

 

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