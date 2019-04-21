Зеленский планирует сократить администрацию президента

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский намерен перенести администрацию президента

Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал о планах сократить администрацию президента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос журналиста, определился ли Зеленский с местом, где он будет "жить и работать", он ответил, что его команда еще не определилась, но планирует сократить администрацию президента.

"Мы не хотим быть в этой администрации. Место должно быть открытым, мы хотим сократить администрацию президента", - заявил он.

По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Зеленский в интервью РБК-Украина заявил, что в случае победы на выборах намерен перенести администрацию президента из здания на улице Банковой. По его мнению, в случае избрания общество увидит все, что он сможет сделать в рамках своих полномочий.

"У нас есть возможность разобраться с администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на Администрацию? … Очень хочу (переехать с Банковой, - ред.). Я сказал своим ребятам - ищете какой-то оpen space, какой-то unit интересный… Да, я хочу. А его (здание Администрации президента, - ред.), если позволит общество, отдал бы…", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. В то же время он отметил, что может не успеть распустить парламент до осенних выборов.