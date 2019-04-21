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Порошенко: я не ухожу из политики

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 20:25
Порошенко: я не ухожу из политики
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко заявил, что будет бороться за Украину

Действующий президент Петр Порошенко во время брифинга заявил, что не уходит из украинской политики. Об этом сообащет корреспондент РБК-Украина.

В частности, Порошенко заявил, что остается в политике и будет бороться за Украину.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину, потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы завоевали вместе с нашей командой", - сказал Порошенко.

По словам Порошенко, его команда будет защищать курс на членство в Евросоюз и НАТО, безвиз, украинский язык, православную церковь Украины, стабильность финансово-банковской системы.

Порошенко признал поражение на выборах 2019 и поздравил Владимира Зеленского. В частности, он обратился к своим сторонникам и представителям СМИ, процитировав известное выражение Уинстона Черчилля.

По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

 

 

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