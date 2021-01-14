Чем опасны морозы для авто: полезные советы водителям

Машина на улице в мороз (фото: РБК-Украина)

Перед тем, как в Украину придут настоящие крещенские морозы, которые продержатся 5-6 дней, водителям нужно помнить, что морозы оказывают влияние на работе узлов и механизмов в авто.

На сильном морозе пластик становится хрупким, резина - твердой, а жидкость - вязкой. Внутри салона авто находится множество пластиковых деталей. Поэтому, когда, морозным утром садитесь за руль, будьте осторожны с подрулевыми переключателями, ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и прочими деталями из пластика. Об этом сообщает "АвтоВзгляд".

Также необходимо помнить, что в сильный мороз легко можно сломать подкрылки и брызговики.

Что касается резины, то из нее сделаны не только шины и "дворники", но и подвески в сайлентблоках, которые гасят колебания между деталями. Также из резины изготавливают защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах машины.

На сильном морозе резина теряет прочность и эластичность, при этом если она уже старая и изношенная, то на ней могут появиться трещины.

Но самое опасное в мороз - это застывшая и вязкая жидкость в гидравлических системах авто. Даже самые морозоустойчивые растворы в лютый мороз загасают и становятся более вязкими. При этом они теряют свои основные свойства и причиняют вред важным механизмам, узлам и агрегатам.

Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, электролита в аккумуляторе.

Чтобы не подвергать автомобиль серьезным испытаниям лучше соблюдать несколько правил

Даже если на сильном морозе двигатель на холостых оборотах прогрет до рабочих температур, это не значит, что до конца "оттаяли" все остальные гидравлические системы.

Поэтому, трогаясь с места и на первых километрах пути старайтесь ехать медленно, не более 40 км в час. Также избегайте неровных дорог, чтобы не нагружать подвеску. На первых порах будьте готовы к неадекватной работе тормозной системы из-за возможного обледенения тормозных дисков и колодок. Обращайтесь с педалями ласково и нежно.

Чаще всего все системы приходят в норму после 4-5 километров пути по ровной дороге. Также будьте готовы, что в мороз на скорости 60 км в час может появиться вибрации на руле из-за налипшего на колесе льда и снега. Избавиться от этого можно заехав на мойку, где вам промоют колеса струей воды под высоким давлением.

Напомним, эксперты рассказали, как открыть авто, если примерзли двери или замерзли замки.

Ранее что в МВД дали рекомендации водителям из-за гололедицы на дорогах.