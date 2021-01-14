Чем опасны морозы для авто: полезные советы водителям

Перед тем, как в Украину придут настоящие крещенские морозы, которые продержатся 5-6 дней, водителям нужно помнить, что морозы оказывают влияние на работе узлов и механизмов в авто.
На сильном морозе пластик становится хрупким, резина - твердой, а жидкость - вязкой. Внутри салона авто находится множество пластиковых деталей. Поэтому, когда, морозным утром садитесь за руль, будьте осторожны с подрулевыми переключателями, ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и прочими деталями из пластика. Об этом сообщает "АвтоВзгляд".
Также необходимо помнить, что в сильный мороз легко можно сломать подкрылки и брызговики.
Что касается резины, то из нее сделаны не только шины и "дворники", но и подвески в сайлентблоках, которые гасят колебания между деталями. Также из резины изготавливают защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах машины.
На сильном морозе резина теряет прочность и эластичность, при этом если она уже старая и изношенная, то на ней могут появиться трещины.
Но самое опасное в мороз - это застывшая и вязкая жидкость в гидравлических системах авто. Даже самые морозоустойчивые растворы в лютый мороз загасают и становятся более вязкими. При этом они теряют свои основные свойства и причиняют вред важным механизмам, узлам и агрегатам.
Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, электролита в аккумуляторе.
Даже если на сильном морозе двигатель на холостых оборотах прогрет до рабочих температур, это не значит, что до конца "оттаяли" все остальные гидравлические системы.
Поэтому, трогаясь с места и на первых километрах пути старайтесь ехать медленно, не более 40 км в час. Также избегайте неровных дорог, чтобы не нагружать подвеску. На первых порах будьте готовы к неадекватной работе тормозной системы из-за возможного обледенения тормозных дисков и колодок. Обращайтесь с педалями ласково и нежно.
Чаще всего все системы приходят в норму после 4-5 километров пути по ровной дороге. Также будьте готовы, что в мороз на скорости 60 км в час может появиться вибрации на руле из-за налипшего на колесе льда и снега. Избавиться от этого можно заехав на мойку, где вам промоют колеса струей воды под высоким давлением.
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