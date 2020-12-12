В МВД дали рекомендации водителям из-за гололедицы на дорогах

В Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям в связи с гололедицей на дорогах. Также водителей предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:
Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине сохранится гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Ранее РБК-Украина писало, в Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - травмировались.
Отметим, 12 декабря в Украине ухудшится погода. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.