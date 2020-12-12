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В МВД дали рекомендации водителям из-за гололедицы на дорогах

Украина, Суббота 12 декабря 2020 13:49
В МВД дали рекомендации водителям из-за гололедицы на дорогах
Фото: гололед на дорогах (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям в связи с гололедицей на дорогах. Также водителей предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:

  • выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;
  • паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;
  • во время езды не совершайте резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине сохранится гололедица на дорогах. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Ранее РБК-Украина писало, в Украине на фоне ухудшения погодных условий за 10 декабря зафиксировали почти 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате 8 человек погибли, 99 - травмировались.

Отметим, 12 декабря в Украине ухудшится погода. Днем на большей территории страны ожидаются мокрый снег с дождем, температура воздуха будет колебаться от -3 до +6 градусов.

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Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украиныводителигололедица

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