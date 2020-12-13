Как открыть авто, если примерзли двери или замерзли замки: советы водителям

Автомобили в снегу (фото: flickr.com)

С установлением морозной погоды, когда ветер и осадки быстро приводят к обледенению улиц и дорог, водители все чаще сталкиваются с новыми проблемами: двери авто примерзают или их вовсе нельзя открыть из-за замерзших замков.

Автоэксперты дали несколько простых и эффективных рекомендаций, что лучше делать в таких случаях. Об этом передает inc-news.

За ночь в личинке замка скапливается влага и к утру превращается в лед, поэтому для начала ключ можно отогреть зажигалкой или спичкой - нагретым он сможет растопить лед внутри. Если все получится, то через несколько минут ключ точно войдет до конца.

Иногда бывает так, что замок уже работает, а дверь примерзла и не поддается. В таких случаях главное - не дергать ее со всей силы, иначе можно оторвать уплотнители или саму ручку - но просто надавить на дверь и таким образом сломать образовавшийся лед.

Еще один лайфхак для избежания примерзания дверей - заранее обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой или глицерином. Она должна впитываться хотя бы пару минут.

Также можно прыснуть на личинку замка горячую воду, которая должна растопить лед. Но таким способом пользоваться достаточно опасно, так как из-за попадания жидкости на кузов можно повредить краску! Для того чтобы избежать проблем, лучше использовать для распыления воды медицинский шприц.

Многие автовладельцы используют размораживающе-смазочную жидкость (WD-40) или какое-либо другое аналогичное средство, специально использующееся как размораживатель замков. Их заливают внутрь личины. Если у вас будет средство на основе спирта, то это позволит быстро открыть замок. Средство наносится на 1-2 минуты. Далее - снова пробуйте открыть дверь с ключа.

А еще советуют в целях профилактики нанести средство WD-40 на замок - и тогда в морозный день не придется испытывать никаких проблем с открытием двери.

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