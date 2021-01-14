Чим небезпечні морози для авто: корисні поради водіям

Машина на вулиці в мороз (фото: РБК-Україна)

Перед тим, як в Україну прийдуть справжні хрещенські морози, які протримаються 5-6 днів, водіям потрібно пам'ятати, що морози впливають на роботу вузлів і механізмів в авто.

На сильному морозі пластик стає крихким, гума - твердою, а рыдина - в'язкою. Усередині салону авто знаходиться безліч пластикових деталей. Тому, коли, морозним ранком сідаєте за кермо, будьте обережні з підрульовими перемикачами, ручками дверей, важелями ручних регулювань крісел і іншими деталями з пластику. Про це повідомляє "АвтоВзгляд".

Також необхідно пам'ятати, що в сильний мороз легко можна зламати підкрилки і бризковики.

Що стосується гуми, то з неї зроблені не тільки шини і "двірники", але і підвіски в сайлентблоках, які гасять коливання між деталями. Також з гуми виготовляють захисні пильовики і прокладки для збереження герметичності у вузлах і агрегатах, а гумові патрубки залучені в різних гідравлічних системах машини.

На сильному морозі гума втрачає міцність і еластичність, при цьому якщо вона вже стара і зношена, то на ній можуть з'явитися тріщини.

Але найнебезпечніше в мороз - це застигла і в'язка рідина в гідравлічних системах авто. Навіть самі морозостійкі розчини в лютий мороз загасають і стають більш в'язкими. При цьому вони втрачають свої основні властивості і заподіюють шкоду важливим механізмам, вузлам і агрегатам.

Це стосується масла у двигуні і коробці перемикання передач, гальмівної та охолоджувальної рідини у відповідних системах, змазки шарнірів підвіски, вмісту амортизаторів і гідропідсилювача, електроліту в акумуляторі.

Щоб не піддавати автомобіль серйозним випробуванням краще дотримуватися кількох правил

Навіть якщо на сильному морозі двигун на холостих обертах прогрітий до робочих температур, це не означає, що до кінця "відтанули" всі інші гідравлічні системи.

Тому, рушаючи з місця і на перших кілометрах шляху намагайтеся їхати повільно, не більше 40 км на годину. Також уникайте нерівних доріг, щоб не навантажувати підвіску. На перших порах будьте готові до неадекватної роботі гальмівної системи через можливе обмерзання гальмівних дисків і колодок. Поводьтеся з педалями ласкаво і ніжно.

Найчастіше всі системи приходять в норму після 4-5 кілометрів шляху по рівній дорозі. Також будьте готові, що в мороз на швидкості 60 км на годину можуть з'явитися вібрації на кермі через налиплого на колесі льоду і снігу. Позбутися від цього можна заїхавши на мийку, де вам промиють колеса струменем води під високим тиском.

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