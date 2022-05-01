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Онлайн-магазин Укрпочты закрылся сразу после запуска: названа причина

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Воскресенье 01 мая 2022 14:49
Онлайн-магазин Укрпочты закрылся сразу после запуска: названа причина Фото: Укрпочта закрыла новый онлайн-магазин с марками (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Новый онлайн-магазин Укрпочты закрылся практически сразу после запуска. Открытие этого магазина было запланировано на утро 1 мая, но сбой произошел практически сразу и восстановить его работу так не удалось.

Об этом сообщает глава Укрпочты Игорь Смилянский.

"Уважаемые клиенты! Чтобы не выдавать решения, которые на 100% не работают, я решил закрыть интернет-магазин на сегодня. Все 5000 заказов, как я писал ранее, будут выставлены на продажу позже. На каких площадках – мы тоже сообщим отдельно. То же самое касается мерча", - сообщил Смилянский.

Он принес свои извинения клиентам Укрпочты за неудобства и неоправданные ожидания.

А также глава Укрпочты отметил, что вместе с партнерами возьмет паузу в несколько дней, чтобы предложить совсем новую схему продажи. Пока она не заработает полноценно – ее предлагать клиентам не будут.

В новом онлайн-магазине планировали реализовать часть марок "Корабль НА", а также брендированную сувенирную продукцию с изображением популярной марки – футболки, свитшоты и магнитики.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Укрпочте собираются выпускать новые военные марки. Какие варианты марок сейчас обсуждают.

А также рассказывали о том, что в Укрпочте анонсировали продажу мерча с изображением военного корабля – футболки, свитшоты, магниты.

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Укрпочта
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