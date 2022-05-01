ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Укрпочта запустила новый онлайн-магазин: почему сайт сейчас не работает

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 11:55
Укрпочта запустила новый онлайн-магазин: почему сайт сейчас не работает Укрпочта запускает новый онлайн-магазин (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Укрпочта запустила новый онлайн-магазин, в котором кроме марок с кораблем будут продавать мерч – футболки, свитшоты и магниты.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смилянский.

Утром 1 мая Укрпочта запустила новый онлайн-магазин. Сегодня там будут выставлены на продажу еще 5000 блоков марок "Корабль НА" (30000 штук), футболки, свитшоты и магниты с изображением марки.

"Все исключительно украинского производства, поэтому может быть немного дольше изготовление, но нужно поддержать наших предпринимателей. Отмечу – мерч официальный, с художником заключен договор на использование его произведения и оплату творческого гонорара, а 10% от продажи мерча будет отправлено в фонд ВСУ", - подчеркнул Смилянский.

Ссылка на новый онлайн-магазин Укрпочты – вот тут.

Однако с запуском сайта возникли некоторые проблемы. Как сообщает Смилянский, возникли проблемы по двум причинам – атаки и огромная нагрузка.

"Уважаемые клиенты! К сожалению, та система работы и защиты, которая дала возможность пропустить тысячи заказов вчера, сегодня не сработала. Мы работаем над восстановлением работы сайта, вместе с партнерами и к 12:00 дадим информацию. До этого времени просим не перегружать сайт. Еще раз прошу прощения. Иногда не выходит, как планируем", - написал глава Укрпочты.

Укрпочта запустила новый онлайн-магазин: почему сайт сейчас не работает

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Укрпочта запустит новый онлайн-магазин, где можно будет купить футболки и магниты с кораблем.

А также мы писали о том, что в Укрпочте показали новую марку с самолетом Мрия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта марка
LITE
Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России
Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России