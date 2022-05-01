Онлайн-магазин Укрпошти закрився відразу після запуску: названа причина

Новий онлайн-магазин Укрпошти закрився практично відразу після запуску. Відкриття цього магазину було заплановано на ранок 1 травня, але збій стався практично відразу і відновити його роботу так не вдалося.

"Шановні клієнти! Щоб не видавати рішення, які на 100% не працюють, я вирішив закрити інтернет-магазин на сьогодні. Всі 5000 замовлень, як я писав раніше, будуть виставлені на продаж пізніше. На яких майданчиках - ми теж повідомимо окремо. Те ж саме стосується мерча", - повідомив Смілянський.

Він приніс свої вибачення клієнтам Укрпошти за незручності та невиправдані очікування.

А також глава Укрпошти зазначив, що разом з партнерами візьме паузу в кілька днів, щоб запропонувати зовсім нову схему продажу. Поки вона не запрацює повноцінно - її пропонувати клієнтам не будуть.

У новому онлайн-магазині планували реалізувати частину марок "корабель на", А також брендовану сувенірну продукцію із зображенням популярної марки – футболки, світшоти та магнітики.