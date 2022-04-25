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Укрпочта планирует выпустить новые военные марки: какие сейчас рассматривают варианты

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 16:24
Укрпочта планирует выпустить новые военные марки: какие сейчас рассматривают варианты Фото: В Укрпочте назвали варианты для новой марки (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Укрпочта в мае планирует выпустить в ближайшее время еще одну военную марку. На данный момент рассматривается несколько вариантов, и окончательный выбор будет сделан во время специального онлайн-голосования.

Об этом рассказал глава Укрпочты Игорь Смилянский в своем Telegram-канале.

Новые марки от Укрпочты

Он сообщил, что сейчас рассматривается несколько вариантов для новых военных марок. И одна из них – с псом Патроном. А также рассматриваются такие варианты:

  • Марка, посвященная ВСУ (Героям Слава)
  • Марка, посвященная волонтерам
  • Добрый Вечер, мы с Украины
  • Червона Калина
  • Путин-Кремль

Укрпочта планирует выпустить новые военные марки: какие сейчас рассматривают варианты"Какая именно марка будет следующей – решите именно Вы, граждане Украины и уже скоро мы запустим онлайн голосование по этому поводу. Мне самому очень интересны результаты", - подчеркнул Смилянский.

По словам главы Укрпочты, марка "Корабль ВСЬО" будет содержать также первую марку "Корабль НА". Сейчас она готовится к запуску и продаже в мае. Будет напечатано 5 млн штук.

Также Смилянский анонсировал о запуске вечером, 25 апреля, еще одной марки. Она готовилась еще до войны.

Что будет с заказами первой военной марки "Корабль На"

Все заказы, которые подтверждены и по которым прошли оплаты (а там возможно прохождение даже после закрытия продажи) будут выполнены и часть уже передана на упаковку и отправку.

Все, кто оказался в этом списке, получит email с подтверждением – до среды.

Тем, кто заказывал 2 и больше раз – ваши заказы будут аннулированы (одинаковые адреса, телефоны, электронные почты), а деньги – возвращены.

"Мы договаривались – только 1 блок и эти правила будут жестко выполнены. Для особенно изобретательных с 5+ заказами аннулирую не только дополнительные, но все, которые были сделаны. Не нужно нарушать правила", - добавил Смилянский.

Те, кто сделал заказ в старом интернет-магазине и не смог заказать на новой платформе – в Укрпочте пообещали связаться отдельно и попросили немного подождать.

"Для того чтобы сбить спекуляцию и собрать средства на помощь ВСУ и волонтерам – планируем сделать ежедневные аукционы с определенным количеством марок, о чем сообщу еще отдельно завтра утром", - добавил глава Укрпочты.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о спасательной собаке Патроне, которую хотят изобразить на специальной марке.

А также мы рассказывали о том, что стало известно, почему нельзя купить марку с "русским кораблем".

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Укрпочта марка Игорь Смелянский
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