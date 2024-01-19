Оля Полякова сказала, чи хотіла б представляти Україну на Євробаченні

Так, за словами Полякової, їй “дуже прикро”, що вона не може взяти участь в Євробаченні та представити Україну.

"Я впевнена, що моя енергія та багаторічний досвід на сцені принесли б дуже хороший результат", - сказала вона.

Разом з тим, говорить співачка, за самим конкурсом вона особливо не слідкує. І на те є доволі вагома причина.

"Я не слідкую за Євробаченням, оскільки не витрачаю час на те, де мене немає", - з посмішкою пояснила Оля.

Нагадаємо, що співачка ще на початку повномасштабного вторгнення почала співпрацювати зі шведським продюсером Андерсом Хенсоном, який написав чимало пісень для Євробачення.

Для Полякової Хенсон теж створив хітову пісню, яка могла б поборотися за призове місце на конкурсі.

"Я дуже хочу поїхати на Євробачення, як будь-який артист, якому є що там сказати. Мені є що там сказати. У мене є реально крута пісня. Це єврохіт, написаний найкращим шведським автором", - говорила в нещодавньому інтерв'ю Дмитру Гордону співачка.

Чому ж Полякова не подавалася на Нацвідбір? Відповідь доволі проста, хоча й, можливо, не дуже справедлива...

Артистка нагадала, що після скандалу кількарічної давнини з MARUV, нашу країну на конкурсі не можуть представляти артисти, які від 2014 року були в РФ. А Полякова на початку 2015-го була в Москві.

І хоча відтоді співачка жодного разу не була на Росії (“навіть до мами з приватним візитом туди не їздила"), при цьому весь час і словом, і ділом підтримувала Україну й ЗСУ, однак згідно з правилами Нацвідбору, брати участь їй у конкурсі - зась…

"Я завжди підтримувала Україну, я завжди говорила, що Крим український, я визнавала війну від 2014 року, я завжди була з Україною. Чому я не маю права поїхати на Євробачення? Мені здається, це несправедливо", - сказала артистка.

Додамо, 17 січня, у день свого народження, Полякова в прямому ефірі однієї з радіостанцій презентувала повністю україномовний альбом хітів "100% UA", куди увійшли такі пісні, як "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Танцюю, як в останній раз", "Шльопки" та інші.

Окрім творчої складової ефір мав на меті й благодійну. Так, за кілька годин онлайн-марафону артистці, яка вперше спробувала себе у ролі радіоведучої, вдалося зібрати 50 тисяч гривень для медичної роти 53 окремої механізованої бригади (раніше співачка передала їм евакуаційний реанімобіль).

Також Полякова розіграла різноманітні призи, серед яких 5 пар ексклюзивних квитків на meet&greet перед її сольником у Києві 26 жовтня з ексклюзивним доступом за лаштунки концерту.

Долучитися до збору можна, задонативши на монобанку за цим посиланням. Ціль збору - півтора мільйона гривень, за які буде придбано вантажівку зі спеціальним холодильником, що забезпечить збереження ліків, крові та медичних матеріалів і допоможе рятувати життя українським військовим.