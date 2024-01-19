Оля Полякова сказала, хотела бы представлять Украину на Евровидении

Так, по словам Поляковой, ей "очень досадно", что она не может принять участие в Евровидении и представить Украину.

"Я уверена, что моя энергия и многолетний опыт на сцене принесли бы очень хороший результат", - сказала она.

Вместе с тем, говорит певица, за самим конкурсом она особо не следит. И на то есть достаточно веская причина.

"Я не слежу за Евровидением, поскольку не трачу время на то, где меня нет", - с улыбкой объяснила Оля.

Напомним, что певица еще в начале полномасштабного вторжения начала сотрудничать со шведским продюсером Андерсом Хэнсоном, написавшим немало песен для Евровидения.

Для Поляковой Хэнсон тоже создал хитовую песню, которая могла бы сразиться за призовое место на конкурсе.

"Я очень хочу поехать на Евровидение, как любой артист, которому есть что там сказать. Мне есть что там сказать. У меня реально крутая песня. Это еврохит, написанный лучшим шведским автором", - говорила в недавнем интервью Дмитрию Гордона певица.

Почему же Полякова не подавалась на Нацотбор? Ответ довольно простой, хотя и, возможно, не очень справедливый...

Артистка напомнила, что после скандала многолетней давности из MARUV нашу страну на конкурсе не могут представлять артисты, которые с 2014 года были в РФ. А Полякова в начале 2015 года была в Москве.

И хотя с тех пор певица ни разу не была на России ("даже к маме с частным визитом туда не ездила"), при этом все время и словом, и делом поддерживала Украину и ВСУ, однако, согласно правилам Нацотбора, участвовать ей в конкурсе - нельзя…

"Я всегда поддерживала Украину, я всегда говорила, что Крым украинский, я признавала войну с 2014 года, я всегда была с Украиной. Почему я не имею права поехать на Евровидение? Мне кажется, это несправедливо", - сказала артистка.

Добавим, 17 января, в день своего рождения, Полякова в прямом эфире одной из радиостанций презентовала полностью украиноязычный альбом хитов "100% UA", куда вошли такие песни, как "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Танцюю, як в останній раз", "Шльопки" и другие.

Кроме творческой составляющей эфир преследовал цель и благотворительную. Так, через несколько часов онлайн-марафона артистке, впервые попробовавшей себя в роли радиоведущей, удалось собрать 50 тысяч гривен для медицинской роты 53 отдельной механизированной бригады (ранее певица передала им эвакуационный реанимобиль).

Также Полякова разыграла всевозможные призы, среди которых 5 пар эксклюзивных билетов на meet&greet перед ее сольником в Киеве 26 октября с эксклюзивным доступом за кулисы концерта.

Присоединиться к сбору можно, отправив донат на монобанку по этой ссылке. Цель сбора - полтора миллиона гривен, за которые будет приобретен грузовик со специальным холодильником, что обеспечит сохранность лекарств, крови и медицинских материалов и поможет спасать жизнь украинским военным.