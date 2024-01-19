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"Чувак, набереш". Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки

П'ятниця 19 січня 2024 12:32
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"Чувак, набереш". Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки Анна Трінчер з Олександром Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин заговорив про повернення почуттів до неї та припустив, що, можливо, вони відновлять свої стосунки та будуть разом. Артистка з відповіддю колишньому не забарилася.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі

В ефірі "Він вона шоу" інфлюенсер зізанався, що перегорів до Анни через свій психічний розлад.

За словами бізнесмена, дружина усіляко намагалася допомогти витягнути його з цього стану, і в результаті втратила себе.

&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки

Анна Трінчер і Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Аня повністю всю себе вклала в те, щоб відновити мене, і забула про себе. Тобто частково втратила себе. Зараз я вже бачу, що через місяць після того, як ми розійшлися, вона починає заново себе знаходити", - прокоментував блогер.

Також Волошин додав, що зараз його колишня стає тією дівчиною, якій він робив пропозицію, і в нього знову з'являються почуття до неї.

Трінчер у свою чергу не стала зволікати з коментарем з цього приводу.

Так, вона заявила, що якщо виникають такі обставини, через які потрібно стати підтримкою для коханої людини, і десь жертвувати собою, - це має підсилювати стосунки, а не навпаки - відштовхувати від себе.

&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки

Анна Трінчер відповіла на слова колишнього (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Допомогти коханому чоловіку будь-якою ціною, каже виконавиця, це було її свідоме рішення.

"Але як я повинна була поступити по-іншому? Сказати: ну все, чувак, набереш, як закінчиш депресувати", - написала співачка.

Втім, знаменитість не приховує: якби ситуація повторилася, вона б вчинила так само, "бо у цьому і є сенс кохання і духовного партнерства".

&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки

&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки&quot;Чувак, набереш&quot;. Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки

Анна Трінчер відповіла на слова колишнього (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Тепер я дуже обачна до чоловіків. Я дивлюсь на їх вчинки і слухаю їх життєві цінності. Перестаю романтизувати їх", - зазначила зірка.

Нагадаємо, раніше ексчоловік Трінчер зізнався, чи розлучилися вони офіційно. Також він відповів, чи готовий до нових стосунків.

Нещодавно ми розповідали, що королівська пара заявила про розлучення.

Також ми писали, що Соня Морозюк порвала з Гринкевичем.

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стосунки Анна Тринчер звезды шоу-бизнеса