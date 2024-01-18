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Хто може представити Україну на Євробаченні 2024: букмекери оголосили статистику

Четвер 18 січня 2024 20:42
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Хто може представити Україну на Євробаченні 2024: букмекери оголосили статистику Євробачення 2024 - прогнози букмекерів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Букмекери оголосили імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2024, які можуть представити Україну на конкурсі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Хто може представити Україну на Євробаченні 2024

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2024 все ще продовжують боротьбу одне з одним. Нещодавно кожен з них пройшов жеребкування та офіційно представив пісню, з якою збирається виступати на міжнародному конкурсі.

Оскільки всі учасники дуже талановиті, то букмекери вирішили провести опитування, хто ж може представити Україну.

За даними офіційного сайту - першу позицію займає дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони набрали 54 відсотки завдяки своєму треку Teresa & Maria з етно-мотивами.

Оскільки співачки мають колосальний відрив від інших учасників, то цілком можливо, що вони й представлять Україну на Євробачення.

Друге місце посів епатажний український співак MELOVIN, який набрав 17 відсотків за статистикою букмекерів.

Нагадаємо, що у 2018 році артист зайняв 17 місце на Євробаченні. А тепер Костянтин хоче вирватися вперед і зайняти одне з перших місць.

Третє місце зайняла співачка ANKA - її коефіцієнт складає 8 відсотків. Саме її обрали за допомогою голосування у мобільному застосунку "Дія".

Хто може представити Україну на Євробаченні 2024: букмекери оголосили статистику

Скриншот

Якій країні букмекери прогнозують перемогу

Також список Євробачення 2024 на ставках світових букмекерів на перемогу в конкурсі очолила Україна.

Наразі перша трійка можливих переможців виглядає так:

  • перше місце - Україна
  • друге місце - Велика Британія
  • третє місце - Італія.

Хто може представити Україну на Євробаченні 2024: букмекери оголосили статистику

Скриншот

Раніше ми розповідали про те, що учасниця Нацвідбору на Євробачення 2024 стала суддею європейського конкурсу MME AWARDS.

Також читайте наш матеріал про те, як фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні та пройшли процес жеребкування.

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