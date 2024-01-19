Оля Полякова: Час забути про російську мову

Оля Полякова днями випустила альбом хітів, до якого увійшли пісні співачки, перекладені українською, серед яких "Королева ночі", "Ей, секундочку", "Чарівні очі", "Танцюю, як в останній раз", "Шльопки" та інші.

В коментарі РБК-Україна (проект Styler) зірка пояснила, чому вирішила перекласти свої найвідоміші треки українською, чому це важливо, а також висловилася про колег по цеху, які досі співають мовою країни-агресора.

"Рік тому я заявила, що більше ніколи не буду виконувати пісні російською мовою, незалежно від обставин. Для мене було неможливо залишити свої пісні російською, адже вони мають своїх прихильників, які ходять на мої концерти. Я з великим задоволенням переклала їх і бачу, як це прекрасно впливає на атмосферу моїх концертів", - пояснила співачка.

За українських артистів, які продовжують на концертах або корпоративах співати російською, Полякова говорити не хоче, аргументуючи це тим, що "це їхній вибір".

Разом з тим зірка вважає, що "слухачі самі повинні вирішувати, яку мову вони обирають для прослуховування". Вона ж сама категорично проти російськомовних композицій.

"У країні, де триває війна, неприпустимо співати мовою агресора. Особливо враховуючи, що ця мова була нав'язана культурною окупацією. Я вважаю, що час забути про російську! Але кожен артист відповідає за свій вибір. Нехай глядачі самі вирішують, чи слухати їх, чи гнати з країни", - резюмувала вона.

Зауважимо, що "100% UA" Полякова презентувала у день свого народження - 17 січня - в прямому ефірі на одній з радіостанцій.

Окрім творчої складової ефір мав на меті й благодійну. Так, за кілька годин онлайн-марафону артистці, яка вперше спробувала себе у ролі радіоведучої, вдалося зібрати 50 тисяч гривень для медичної роти 53 окремої механізованої бригади (раніше співачка передала їм евакуаційний реанімобіль).

Також Полякова розіграла різноманітні призи, серед яких 5 пар ексклюзивних квитків на meet&greet перед її сольником у Києві 26 жовтня з ексклюзивним доступом за лаштунки концерту.

Долучитися до збору можна, задонативши на монобанку за цим посиланням. Ціль збору - півтора мільйона гривень, за які буде придбано вантажівку зі спеціальним холодильником, що забезпечить збереження ліків, крові та медичних матеріалів і допоможе рятувати життя українським військовим.