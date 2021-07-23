Олимпиада 2020 стартовала: яркие кадры с церемонии открытия, как выходила сборная Украины
Летние Олимпийские игры 2020 стартовали в Токио в Японии 23 июля на Национальном стадионе, который был специально построен к Играм.
Как начались тридцать вторая летняя Олимпиада, яркие моменты мероприятия и трансляция - в материале ниже.
Нынешние Игры походят с учетом карантинных ограничений - сейчас в японской столице действует режим чрезвычайной ситуации. Сама церемония открытия, как и позже - закрытия, и в целом большинство соревнований решили проводить без зрителей. Такого раньше в Играх никогда не было.
На церемонии открытия уже пронесли флаг Украины - сине-желтый стяг несли два представителя страны, а именно олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Украинские олимпийці пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады 2020 в Токио (фото: скриншот suspilne.media / Reuters)
Трансляция соревнований Олимпийских игр 2020 в Украине ведется на телеканале UA: Перший (началась в 14:00 по киевскому времени).
Видео: Церемония открытия Олимпийских игры в Токио 2020
Всего на Играх в Токио выступят 158 украинских олимпийцев, которые представят нашу страну в 25 видах спорта.
На Олимпийских играх 2020 года разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Так, напомним, в программу соревнований добавили женские дисциплины, и стало больше смешанных соревнований.
Видео: болельщики собрались возле Национального стадиона на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 2020
Первые медали разыграют 24 июля в соревнованиях в таких видах спорта:
- тяжелая атлетика,
- теквондо,
- стрельба,
- дзюдо,
- фехтование,
- велоспорт,
- стрельба из лука.
Национальный стадион Токио, где проходит церемония открытия Игр ХХХІ Олимпиады (фото: facebook.com/olympicua)
Украине на этих Олимпийских играх пророчат около 20 медалей, включая минимум 5 золотых. Так, среди главных претендентов на самые высокие награды от нашей сборной: дзюдоистка Дарья Белодид, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, фехтовальщица Ольга Харлан.
Ранее сообщалось, кто представит Украину на Олимпийских играх, и какой состав сборной.