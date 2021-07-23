Олимпиада 2020 стартовала: яркие кадры с церемонии открытия, как выходила сборная Украины

Летние Олимпийские игры 2020 стартовали в Токио в Японии 23 июля на Национальном стадионе, который был специально построен к Играм.

Как начались тридцать вторая летняя Олимпиада, яркие моменты мероприятия и трансляция - в материале ниже.

Нынешние Игры походят с учетом карантинных ограничений - сейчас в японской столице действует режим чрезвычайной ситуации. Сама церемония открытия, как и позже - закрытия, и в целом большинство соревнований решили проводить без зрителей. Такого раньше в Играх никогда не было.

На церемонии открытия уже пронесли флаг Украины - сине-желтый стяг несли два представителя страны, а именно олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Украинские олимпийці пронесли флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады 2020 в Токио (фото: скриншот suspilne.media / Reuters)

Трансляция соревнований Олимпийских игр 2020 в Украине ведется на телеканале UA: Перший (началась в 14:00 по киевскому времени).

Видео: Церемония открытия Олимпийских игры в Токио 2020

Всего на Играх в Токио выступят 158 украинских олимпийцев, которые представят нашу страну в 25 видах спорта.

На Олимпийских играх 2020 года разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Так, напомним, в программу соревнований добавили женские дисциплины, и стало больше смешанных соревнований.

Видео: болельщики собрались возле Национального стадиона на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио 2020

Первые медали разыграют 24 июля в соревнованиях в таких видах спорта:

тяжелая атлетика,

теквондо,

стрельба,

дзюдо,

фехтование,

велоспорт,

стрельба из лука.

Национальный стадион Токио, где проходит церемония открытия Игр ХХХІ Олимпиады (фото: facebook.com/olympicua)

Украине на этих Олимпийских играх пророчат около 20 медалей, включая минимум 5 золотых. Так, среди главных претендентов на самые высокие награды от нашей сборной: дзюдоистка Дарья Белодид, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, фехтовальщица Ольга Харлан.