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Олімпіада 2020 стартувала: яскраві кадри з церемонії відкриття, як виходила збірна України

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Токіо, П'ятниця 23 липня 2021 16:15
Олімпіада 2020 стартувала: яскраві кадри з церемонії відкриття, як виходила збірна України Фото: в Токіо відкрили Олімпійські ігри 2020 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Літній Олімпійські ігри 2020 стартували в Токіо в Японії 23 липня на Національному стадіоні, який був спеціально побудований до Ігор.

Як розпочалися тридцять друга літня Олімпіада, яскраві моменти заходу та трансляція - у матеріалі нижче.

Нинішні Ігри походять з урахуванням карантинних обмежень - зараз в японській столиці діє режим надзвичайної ситуації. Сама церемонія відкриття, як і пізніше - закриття, і в цілому більшість змагань вирішили проводити без глядачів. Такого раніше в Іграх ніколи не було.

На церемонії відкриття вже пронесли прапор України - синьо-жовтий стяг несли два представники країни, а саме олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Олімпіада 2020 стартувала: яскраві кадри з церемонії відкриття, як виходила збірна УкраїниОлімпіада 2020 стартувала: яскраві кадри з церемонії відкриття, як виходила збірна УкраїниОлімпіада 2020 стартувала: яскраві кадри з церемонії відкриття, як виходила збірна України

Українські олімпійці пронесли прапор України на церемонії відкриття Олімпіади 2020 в Токіо (фото: скріншот suspilne.media / Reuters)

Трансляція змагань Олімпійських ігор 2020 в Україні ведеться на телеканалі UA: Перший (розпочалася о 14:00 за київським часом).

Відео: церемонія відкриття Олімпійських ігор в Токіо 2020

Всього на Іграх в Токіо виступлять 158 українських олімпійців, які представлять нашу країну у 25 видах спорту.

На Олімпійських іграх 2020 року розіграють 339 комплектів нагород у 33 видах спорту. Так, нагадаємо, в програму змагань додали жіночі дисципліни, і стало більше змішаних змагань.

Відео: вболівальники зібралися біля Національного стадіону на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо 2020

Перші медалі розіграють 24 липня у змаганнях у таких видах спорту:

  • важка атлетика,
  • теквондо,
  • стрільба,
  • дзюдо,
  • фехтування,
  • велоспорт,
  • стрільба з лука.

Олімпіада 2020 стартувала: яскраві кадри з церемонії відкриття, як виходила збірна України

Національний стадіон Токіо, де проходить церемонія відкриття Ігор ХХХІ Олімпіади (фото: facebook.com/olympicua)

Україні на цих Олімпійських іграх пророкують близько 20 медалей, включаючи щонайменше 5 золотих. Так, серед головних претендентів на найвищі нагороди від нашої збірної: дзюдоїстка Дарина Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк, фехтувальниця Ольга Харлан.

Раніше повідомлялося, хто представить Україну на Олімпійських іграх, і який склад збірної.

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