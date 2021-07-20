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Кто представит Украину на Олимпийских играх: состав сборной

Новина українською →
Токио, Вторник 20 июля 2021 15:15
Кто представит Украину на Олимпийских играх: состав сборной Фото: Украину на Олимпиаде представят 158 спортсменов (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Токио 23 июля стартуют Олимпийские игры 2020. Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

О том, кто именно будет бороться за медали для нашей страны, - в материале РБК-Украина.

Как известно, украинская теннисистка Марта Костюк на прошлой неделе снялась с Олимпийских игр из-за травмы, а гимнаст Олег Верняев пропустит соревнования из-за дисквалификации за допинг.

Однако, Национальный олимпийский комитет (НОК) накануне старта Игр опубликовал окончательный состав украинской команды на Олимпийских играх. Он выглядит следующим образом:

Бадминтон

  • Мария Улитина (Днепропетросская область)
  • Артем Почтарев (Киев)

Бокс

  • Николай Буценко (Харьковская область)
  • Цотне Рогава (Одесская область)
  • Ярослав Харциз (Харьковская область)
  • Александр Хижняк (Полтавская область)
  • Анна Лысенко (Киевская область)

Борьба (свободная)

  • Василий Михайлов (Одесская область)
  • Александр Хоцяновский (Донецкая область)
  • Алла Белинская (Херсонская область)
  • Алина Грушина (Киевская область)
  • Оксана Ливач (Львовская область)
  • Ирина Коляденко (Киевская область)
  • Алла Черкасова (Львовская область)

Борьба (греко-римская)

  • Жан Беленюк (Полтавская область)
  • Парвиз Насибов (Запорожская область)
  • Ленур Темиров (Полтавская область)

Тяжелая атлетика

  • Ирина Деха (Харьковская область)
  • Камила Конотоп (Харьковская область)

Велоспорт

  • Яна Беломоина (Волынская область) - маунтенбайк
  • Елена Старикова (Львовская область) - трек
  • Любовь Басова (Киев) - трек
  • Анатолий Будяк (Донецкая область) - шоссе
  • Валерия Кононенко (Донецкая область) - шоссе

Гребля академическая

  • Игорь Хмара (Киев)
  • Станислав Ковалев (Киев)

Гребля на байдарках и каноэ

  • Мария Кичасова-Скорик (Полтавская область)
  • Людмила Куклиновская (Полтавская область)
  • Людмила Лузан (Полтавская область)
  • Мария Повх (Волынская область)
  • Анастасия Тодорова (Одесская область)
  • Анастасия Четверикова (Житомирская область)
  • Юлия Юрийчук (Киевская область)
  • Павел Алтухов (Полтавская область)
  • Юрий Вандюк (Волынская область)
  • Дмитрий Янчук (Полтавская область)

Гребной слалом

  • Виктория Ус (Киев)

Гимнастика (спортивная)

  • Диана Варинская (Киев)
  • Игорь Радивилов (Киев)
  • Петр Пахнюк (Киев)
  • Евгений Юденков (Луганская область)
  • Илья Ковтун (Черкасская область)

Гимнастика (художественная)

  • Мариола Бондарчук (Киев)
  • Мария Высочанская (Киев)
  • Анастасия Возняк (Киев)
  • Дарья Дуда (Киев)
  • Ева Мелещук (Киев)
  • Виктория Оноприенко (Киев)
  • Кристина Пограничная (Львовская область)

Дзюдо

  • Дарья Белодед (Киев)
  • Анастасия Турчин (Волынская область)
  • Елизавета Каланина (Полтавская область)
  • Артем Лесюк (Киев)
  • Георгий Зантарая (Киев)
  • Кеджау Ньябали (Киев)
  • Яков Хаммо (Киев)

Каратэ

  • Анита Серегина (Одесская область)
  • Анжелика Терлюга (Одесская область)
  • Станислав Горун (Львовская область)

Конный спорт

  • Инна Логутенкова (Донецкая область)
  • Александр Продан (Киевская область)

Легкая атлетика

  • Алина Логвиненко (Донецкая область)
  • Анастасия Брызгина (Запорожская область)
  • Андрей Проценко (Херсонская область)
  • Анна Рыжикова (Ярощук) (Днепропетровская область)
  • Богдан-Иван Городисский (Киев)
  • Виктория Калюжная (Донецкая область)
  • Виктория Ткачук (Донецкая область)
  • Владислав Мазур (Житомирская область)
  • Анна Шевчук (Ивано-Франковская область)
  • Глеб Пискунов (Харьковская область)
  • Даниил Даниленко (Волынская область)
  • Дарья Михайлова (Киевская область)
  • Эдуард Забуженко (Киевская область)
  • Евгения Прокофьева (Киев)
  • Иван Банзерук (Волынская область)
  • Иван Лосев (Киевская область)
  • Игорь Главан (Сумская область)
  • Игорь Мусиенко (Сумская область)
  • Ирина Геращенко (Киев)
  • Ирина Климец (Волынская область)
  • Ирина Новожилова (Херсонская область)
  • Екатерина Климюк (Запорожская область)
  • Людмила Оляновская (Киевская область)
  • Марина Бех-Романчук (Хмельницкая область)
  • Марина Килипко (Харьковская область)
  • Мария Миколенко (Донецкая область)
  • Мария Сахарук (Филюк) (Волынская область)
  • Марьян Закальницкий (Донецкая область)
  • Никита Нестеренко (Днепропетровская область)
  • Николай Нижник (Киев)
  • Михаил Гаврилюк (Ивано-Франковская область)
  • Михаил Кохан (Днепропетровская область)
  • Назар Коваленко (Киевская область)
  • Наталья Пироженко-Черномаз (Киев)
  • Наталья Семенова (Донецкая область)
  • Наталья Стребкова (Тернопольская область)
  • Александр Погорелко (Сумская область)
  • Александр Ситковский (Донецкая область)
  • Ольга Саладуха (Донецкая область)
  • Сергей Смелик (Донецкая область)
  • Татьяна Мельник (Киев)
  • Юлия Левченко (Киев)
  • Яна Гладийчук (Киев)
  • Яна Качур (Киев).
  • Ярослава Магучих (Днепропетровская область)

Плавание

  • Дарина Зевина (Киев)
  • Кристина Панчишко (Киев)
  • Владислав Бухов (Киев)
  • Денис Кесиль (Днепропетровская область)
  • Михаил Романчук (Ровенская область)
  • Игорь Трояновский (Киев)
  • Сергей Фролов (Запорожская область)
  • Сергей Шевцов (Киев)

Артистическое плавание

  • Владислава Алексиива (Харьковская область)
  • Марина Алексиива (Харьковская область)
  • Вероника Гришко (Харьковская область)
  • Анастасия Савчук (Харьковская область)
  • Ксения Сидоренко (Харьковская область)
  • Марта Федина (Харьковская область)
  • Елизавета Яхно (Харьковская область)
  • Екатерина Резник (Харьковская область)
  • Алина Шинкаренко (Харьковская область)

Прыжки в воду

  • Алексей Середа (Луганская область)
  • Олег Сербин (Запорожская область)
  • Олег Колодий (Луганская область)
  • Виктория Кесарь (Запорожская область)
  • Анна Письменская (Луганская область)
  • София Лискун (Киев)

Стрельба из лука

  • Вероника Марченко (Львовская область)
  • Анастасия Павлова (Херсонская область)
  • Лидия Сиченикова (Черновицкая область)
  • Алексей Гунбин (Сумская область)

Стрельба пулевая

  • Павел Коростылев (Львовская область)
  • Олег Омельчук (Ровенская область)
  • Олег Царьков (Винницкая область)
  • Сергей Кулиш (Черкасская область)
  • Елена Костевич (Черниговская область)

Стрельба стендовая

  • Ирина Маловичко (Одесская область)

Современное пятиборье

  • Павел Тимощенко (Киев)

Теннис

  • Элина Свитолина (Одесская область)
  • Даяна Ястремская (Одесская область)
  • Людмила Киченок (Днепропетровская область)
  • Надежда Киченок (Днепропетровская область)

Теннис настольный

  • Коу Лэй (Донецкая область)
  • Маргарита Песоцкая (Киев)
  • Анна Гапонова (Харьковская область)

Триатлон

  • Юлия Елистратова (Житомирская область)

Фехтование

  • Ольга Харлан (Киев)
  • Богдан Никишин (Днепропетровская область)
  • Игорь Рейзлин (Киев)
  • Роман Свичкар (Харьковская область)
  • Анатолий Герей (Закарпатская область)
  • Елена Кривицкая (Киев)

Больше информации о спортсменах, которые представят Украину на Олимпиаде 2020, можно узнать в справочнике НОК.

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