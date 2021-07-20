Кто представит Украину на Олимпийских играх: состав сборной
Фото: Украину на Олимпиаде представят 158 спортсменов (Getty Images)
В Токио 23 июля стартуют Олимпийские игры 2020. Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
О том, кто именно будет бороться за медали для нашей страны, - в материале РБК-Украина.
Как известно, украинская теннисистка Марта Костюк на прошлой неделе снялась с Олимпийских игр из-за травмы, а гимнаст Олег Верняев пропустит соревнования из-за дисквалификации за допинг.
Однако, Национальный олимпийский комитет (НОК) накануне старта Игр опубликовал окончательный состав украинской команды на Олимпийских играх. Он выглядит следующим образом:
Бадминтон
- Мария Улитина (Днепропетросская область)
- Артем Почтарев (Киев)
Бокс
- Николай Буценко (Харьковская область)
- Цотне Рогава (Одесская область)
- Ярослав Харциз (Харьковская область)
- Александр Хижняк (Полтавская область)
- Анна Лысенко (Киевская область)
Борьба (свободная)
- Василий Михайлов (Одесская область)
- Александр Хоцяновский (Донецкая область)
- Алла Белинская (Херсонская область)
- Алина Грушина (Киевская область)
- Оксана Ливач (Львовская область)
- Ирина Коляденко (Киевская область)
- Алла Черкасова (Львовская область)
Борьба (греко-римская)
- Жан Беленюк (Полтавская область)
- Парвиз Насибов (Запорожская область)
- Ленур Темиров (Полтавская область)
Тяжелая атлетика
- Ирина Деха (Харьковская область)
- Камила Конотоп (Харьковская область)
Велоспорт
- Яна Беломоина (Волынская область) - маунтенбайк
- Елена Старикова (Львовская область) - трек
- Любовь Басова (Киев) - трек
- Анатолий Будяк (Донецкая область) - шоссе
- Валерия Кононенко (Донецкая область) - шоссе
Гребля академическая
- Игорь Хмара (Киев)
- Станислав Ковалев (Киев)
Гребля на байдарках и каноэ
- Мария Кичасова-Скорик (Полтавская область)
- Людмила Куклиновская (Полтавская область)
- Людмила Лузан (Полтавская область)
- Мария Повх (Волынская область)
- Анастасия Тодорова (Одесская область)
- Анастасия Четверикова (Житомирская область)
- Юлия Юрийчук (Киевская область)
- Павел Алтухов (Полтавская область)
- Юрий Вандюк (Волынская область)
- Дмитрий Янчук (Полтавская область)
Гребной слалом
- Виктория Ус (Киев)
Гимнастика (спортивная)
- Диана Варинская (Киев)
- Игорь Радивилов (Киев)
- Петр Пахнюк (Киев)
- Евгений Юденков (Луганская область)
- Илья Ковтун (Черкасская область)
Гимнастика (художественная)
- Мариола Бондарчук (Киев)
- Мария Высочанская (Киев)
- Анастасия Возняк (Киев)
- Дарья Дуда (Киев)
- Ева Мелещук (Киев)
- Виктория Оноприенко (Киев)
- Кристина Пограничная (Львовская область)
Дзюдо
- Дарья Белодед (Киев)
- Анастасия Турчин (Волынская область)
- Елизавета Каланина (Полтавская область)
- Артем Лесюк (Киев)
- Георгий Зантарая (Киев)
- Кеджау Ньябали (Киев)
- Яков Хаммо (Киев)
Каратэ
- Анита Серегина (Одесская область)
- Анжелика Терлюга (Одесская область)
- Станислав Горун (Львовская область)
Конный спорт
- Инна Логутенкова (Донецкая область)
- Александр Продан (Киевская область)
Легкая атлетика
- Алина Логвиненко (Донецкая область)
- Анастасия Брызгина (Запорожская область)
- Андрей Проценко (Херсонская область)
- Анна Рыжикова (Ярощук) (Днепропетровская область)
- Богдан-Иван Городисский (Киев)
- Виктория Калюжная (Донецкая область)
- Виктория Ткачук (Донецкая область)
- Владислав Мазур (Житомирская область)
- Анна Шевчук (Ивано-Франковская область)
- Глеб Пискунов (Харьковская область)
- Даниил Даниленко (Волынская область)
- Дарья Михайлова (Киевская область)
- Эдуард Забуженко (Киевская область)
- Евгения Прокофьева (Киев)
- Иван Банзерук (Волынская область)
- Иван Лосев (Киевская область)
- Игорь Главан (Сумская область)
- Игорь Мусиенко (Сумская область)
- Ирина Геращенко (Киев)
- Ирина Климец (Волынская область)
- Ирина Новожилова (Херсонская область)
- Екатерина Климюк (Запорожская область)
- Людмила Оляновская (Киевская область)
- Марина Бех-Романчук (Хмельницкая область)
- Марина Килипко (Харьковская область)
- Мария Миколенко (Донецкая область)
- Мария Сахарук (Филюк) (Волынская область)
- Марьян Закальницкий (Донецкая область)
- Никита Нестеренко (Днепропетровская область)
- Николай Нижник (Киев)
- Михаил Гаврилюк (Ивано-Франковская область)
- Михаил Кохан (Днепропетровская область)
- Назар Коваленко (Киевская область)
- Наталья Пироженко-Черномаз (Киев)
- Наталья Семенова (Донецкая область)
- Наталья Стребкова (Тернопольская область)
- Александр Погорелко (Сумская область)
- Александр Ситковский (Донецкая область)
- Ольга Саладуха (Донецкая область)
- Сергей Смелик (Донецкая область)
- Татьяна Мельник (Киев)
- Юлия Левченко (Киев)
- Яна Гладийчук (Киев)
- Яна Качур (Киев).
- Ярослава Магучих (Днепропетровская область)
Плавание
- Дарина Зевина (Киев)
- Кристина Панчишко (Киев)
- Владислав Бухов (Киев)
- Денис Кесиль (Днепропетровская область)
- Михаил Романчук (Ровенская область)
- Игорь Трояновский (Киев)
- Сергей Фролов (Запорожская область)
- Сергей Шевцов (Киев)
Артистическое плавание
- Владислава Алексиива (Харьковская область)
- Марина Алексиива (Харьковская область)
- Вероника Гришко (Харьковская область)
- Анастасия Савчук (Харьковская область)
- Ксения Сидоренко (Харьковская область)
- Марта Федина (Харьковская область)
- Елизавета Яхно (Харьковская область)
- Екатерина Резник (Харьковская область)
- Алина Шинкаренко (Харьковская область)
Прыжки в воду
- Алексей Середа (Луганская область)
- Олег Сербин (Запорожская область)
- Олег Колодий (Луганская область)
- Виктория Кесарь (Запорожская область)
- Анна Письменская (Луганская область)
- София Лискун (Киев)
Стрельба из лука
- Вероника Марченко (Львовская область)
- Анастасия Павлова (Херсонская область)
- Лидия Сиченикова (Черновицкая область)
- Алексей Гунбин (Сумская область)
Стрельба пулевая
- Павел Коростылев (Львовская область)
- Олег Омельчук (Ровенская область)
- Олег Царьков (Винницкая область)
- Сергей Кулиш (Черкасская область)
- Елена Костевич (Черниговская область)
Стрельба стендовая
- Ирина Маловичко (Одесская область)
Современное пятиборье
- Павел Тимощенко (Киев)
Теннис
- Элина Свитолина (Одесская область)
- Даяна Ястремская (Одесская область)
- Людмила Киченок (Днепропетровская область)
- Надежда Киченок (Днепропетровская область)
Теннис настольный
- Коу Лэй (Донецкая область)
- Маргарита Песоцкая (Киев)
- Анна Гапонова (Харьковская область)
Триатлон
- Юлия Елистратова (Житомирская область)
Фехтование
- Ольга Харлан (Киев)
- Богдан Никишин (Днепропетровская область)
- Игорь Рейзлин (Киев)
- Роман Свичкар (Харьковская область)
- Анатолий Герей (Закарпатская область)
- Елена Кривицкая (Киев)
Больше информации о спортсменах, которые представят Украину на Олимпиаде 2020, можно узнать в справочнике НОК.