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Олена Мозгова вперше за довгий час показала найменшу доньку: як вона виглядає

Вівторок 11 лютого 2025 14:19
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Олена Мозгова вперше за довгий час показала найменшу доньку: як вона виглядає Олена Мозгова (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно продемонструвала, як виглядає без макіяжу, показала в мережі свою доньку Соломію в незвичному образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає донька Мозгової

Так, ексдружина Олександра Пономарьова не часто ділиться у своєму блозі фото з молодшою донькою, яку вона народила в шлюбі зі співаком Володимиром Ткаченком (Девідом Аксельродом).

Так, 9-річна Соломія на фото постала в досить екстравагантному образі - із зеленим волоссям. Вочевидь, продюсерка дозволила доньці нові експерименти зі стилем, щоб виразити себе.

"Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.
Олена Мозгова вперше за довгий час показала найменшу доньку: як вона виглядає
Олена Мозгова з донькою (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Фоловери продюсерки тут же почали коментувати нове фото:

  • "Коли ж Соля встигла так вирости? Зовсім доросла!"
  • "Які неймовірні. Дуже схожі!"
  • "Ви прекрасні"
  • "Красуні".

Олена Мозгова вперше за довгий час показала найменшу доньку: як вона виглядає
Олена Мозгова (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Нагадаємо, Мозгова - донька легендарного співака і композитора Миколи Мозгового.

Вона була одружена декілька разів, вона має 3 дочок від різних чоловіків. Зазначимо, що батька старшої доньки Зої Альона не афішує. Відомо, що його звали Дмитро, і він загинув, коли дівчинці було чотири роки.

Середня донька Євгенія, якій цього року виповниться 26 років, народилася в шлюбі зі співаком Олександром Пономарьовим. Нещодавно Мозгова заявила в інтерв'ю, що її стосунки зі співаком якоюсь мірою були аб'юзивними. Однак подробиць вона не стала розкривати.

Молодшу Соломію вона народила в 41 рік у шлюбі зі співаком Володимиром Ткаченком.

Зазначимо, що старша дочка Мозгової, 30-річна Зоя, торік зробила камінг-аут про свою орієнтацію і показала людину, з якою будує стосунки.

Раніше Мозгова похвалилася подарунком, який отримала від Залужного.

Також Олена Мозгова показала, як виглядала у 18 років.

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