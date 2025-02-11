Олена Мозгова вперше за довгий час показала найменшу доньку: як вона виглядає

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно продемонструвала, як виглядає без макіяжу , показала в мережі свою доньку Соломію в незвичному образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає донька Мозгової

Так, ексдружина Олександра Пономарьова не часто ділиться у своєму блозі фото з молодшою донькою, яку вона народила в шлюбі зі співаком Володимиром Ткаченком (Девідом Аксельродом).

Так, 9-річна Соломія на фото постала в досить екстравагантному образі - із зеленим волоссям. Вочевидь, продюсерка дозволила доньці нові експерименти зі стилем, щоб виразити себе.

"Моя Мавка", - підписала фото Мозгова.



Олена Мозгова з донькою (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Фоловери продюсерки тут же почали коментувати нове фото:

"Коли ж Соля встигла так вирости? Зовсім доросла!"

"Які неймовірні. Дуже схожі!"

"Ви прекрасні"

"Красуні".



Олена Мозгова (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Нагадаємо, Мозгова - донька легендарного співака і композитора Миколи Мозгового.

Вона була одружена декілька разів, вона має 3 дочок від різних чоловіків. Зазначимо, що батька старшої доньки Зої Альона не афішує. Відомо, що його звали Дмитро, і він загинув, коли дівчинці було чотири роки.

Середня донька Євгенія, якій цього року виповниться 26 років, народилася в шлюбі зі співаком Олександром Пономарьовим. Нещодавно Мозгова заявила в інтерв'ю, що її стосунки зі співаком якоюсь мірою були аб'юзивними. Однак подробиць вона не стала розкривати.

Молодшу Соломію вона народила в 41 рік у шлюбі зі співаком Володимиром Ткаченком.

Зазначимо, що старша дочка Мозгової, 30-річна Зоя, торік зробила камінг-аут про свою орієнтацію і показала людину, з якою будує стосунки.