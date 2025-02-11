ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Елена Мозговая впервые за долгое время показала младшую дочь: как она выглядит

Вторник 11 февраля 2025 14:19
UA EN RU
Елена Мозговая впервые за долгое время показала младшую дочь: как она выглядит Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Автор: Катерина Собкова

Украинская продюсер Елена Мозговая, которая недавно продемонстрировала, как выглядит без макияжа, показала в сети свою дочь Соломию в необычном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как выглядит дочь Мозговой

Так, экс-супруга Александра Пономарева не часто делится в своем блоге фото с младшей дочерью, которую она родила в браке с певцом Владимиром Ткаченко (Дэвидом Аксельродом).

Так, 9-летняя Соломия на фото предстала в достаточно экстравагантном образе - с зелеными волосами. Очевидно, продюсер разрешила дочери новые эксперименты со стилем, чтобы выразить себя.

"Моя Мавка", - подписала фото Мозговая.
Елена Мозговая впервые за долгое время показала младшую дочь: как она выглядит
Елена Мозговая с дочерью (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Как отреагировали в сети

Фолловеры продюсера тут же принялись комментировать новое фото:

  • "Когда же Соля успела так вырасти? Совсем взрослая!"
  • "Какие невероятные. Очень похожи!"
  • "Вы прекрасны"
  • "Красавицы".

Елена Мозговая впервые за долгое время показала младшую дочь: как она выглядит
Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Напомним, Мозговая - дочь легендарного певца и композитора Николая Мозгового.

Она была замужем несколько раз, она имеет 3 дочерей от разных мужчин. Отметим, что отца старшей дочери Зои Алена не афиширует. Известно, что его звали Дмитрий, и он погиб, когда девочке было четыре года.

Средняя дочь Евгения, которой в этом году исполнится 26 лет, родилась в браке с певцом Александром Пономаревым. Недавно Мозговая заявила в интервью, что ее отношения с певцом в какой-то мере были абьюзивными. Однако подробностей она не стала раскрывать.

Младшую Соломию она родила в 41 год в браке с певцом Владимиром Ткаченко.

Отметим, что старшая дочь Мозговой, 30-летняя Зоя, в прошлом году сделала каминг-аут о своей ориентации и показала человека, с которым строит отношения.

Ранее Мозговая похвасталась подарком, который получила от Залужного.

Также Елена Мозговая показала, как выглядела в 18 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Алена Мозговая
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар