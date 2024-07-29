Донька відомої артистки здійснила камінг-аут (відео)

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової, Зоя, зробила камінг-аут - сповістила мережу про свою орієнтацію. А також показала людину, з якою будує особисте життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-с торінку Зої Мозгової.

Що розповіла Мозгова-молодша

Зоя виклала відео зі своєю обраницею на тлі гірських краєвидів. Зараз пара, як зазначено в локації публікації, разом відпочиває в Швейцарії.

У несподіваній заяві до відео донька Мозгової сповістила про свою орієнтацію, зазначивши про складнощі в тому, щоб бути відвертою щодо своїх почуттів. Однак, за словами дівчини, вона щаслива від того, що нарешті зважилася на публічне зізнання.

Також Зоя в своєму зізнанні подякувала партнерці за рік разом та почуття домівки. Втім, планів на подальше родинне життя пара поки не повідомляє.

"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ", - написала Зоя.

"Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Рухайтеся до своїх страхів, тільки там, глибоко всередині, криється істина та спокій. І, звісно, ​​щасливого прайду всім! Займайтеся коханням, а не війною!" - додала донька Мозгової.

Як реагує мережа на камінг-аут доньки акторки

Наразі коментарів під відео з камінг-аутом Зої небагато, проте більшість користувачів мережі висловлюють захоплення парою, бажаючи дівчатам щасливих стосунків:

"Чудові!"

"Створені одна для одної"

"Люблю вас обох".

Водночас мати Зої, Олена Мозгова, поки не коментує публічне зізнання доньки.