Мозгова похвалилася подарунком, який отримала від Залужного

Олена Мозгова, яка нещодавно показала себе у 18 років , цього разу похвалилася цінним подарунком від Валерія Залужного. Зокрема, вона показала його книгу та підпис, який залишив на одній зі сторінок колишній головнокомандувач Збройних Сил України.

Що показала Мозгова

Відповідна публікація з'явилася на її сторінці в соцмережах, і на фото можна побачити автограф воєначальника та підпис до нього. Також можна розгледіти, що запис був зроблений нещодавно - 19 січня цього року у місті Київ.

В той час залишається невідомим, чи отримала Олена цю книгу в подарунок від Залужного, чи придбала примірник і потім вже отримала особливий підпис.

"А що в мене є! Так, Хвалюся", - зазначила продюсерка у пості.

Пост Олени Мозгової (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Що відомо про книгу Валерія Залужного

Літературна робота має назву "Моя війна", і вона вийшла у світ минулого року. Книга з 248 сторінок випущена у твердій палітурці, і на обкладинці можна побачити фото генерала.

В описі зазначається, що книга стала особистою розповіддю військового про шлях від хлопчака до головнокомандувача ЗСУ. Також тут історія країни, яка наближається до війни - спершу далекої, у можливість якої ніхто не вірив, а після - великої і повномасштабної.

"У цій книжці Валерій Залужний тісно переплітає події різних часів: з мирної школи 80-х у Новограді-Волинському (сьогодні - Звягель) він перенесе вас на Донбас 2015-го, у напівзруйнований клас; із казарм військового училища - до окопів та бліндажів 2014-го; із затишної квартири, обжитої дружною родиною, - у бункери урядового кварталу 2022-го… Кожне слово цієї книжки по-військовому виважене і по-людяному щире", - також говориться в описі на одному з книжкових сайтів.

"Моя війна" - це перша частина трилогії, яку становитимуть також книжки "Наша війна" та "Їхня війна".

Книга Валерія Залужного (ілюстрація: bukva.ua)

Нагадаємо, після звільнення з посади головнокомандувача Збройних Сил Валерій Залужний обійняв посаду Надзвичайного і Повноважного посла України у Великій Британії - з травня минулого року.