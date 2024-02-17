Олександр та Катерина Усики похрестили донечку Марію: де пройшло таїнство (фото)
37-річний боксер Олександр Усик і його дружина Катерина хрестили новонароджену донечку Марію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.
Де пройшло таїнство хрещення
Так, судячи зі stories Катерини, хрещення четвертої дитини подружжя відбулося у Києві у Свято-Троїцькому храмі.
Усики похрестили доньку Марію (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Кохана боксера не показала у соцмережах малюка, однак поділися милими знімками з чоловіком, зробленими після особливої події.
На них Олександр ніжно обіймає свою дружину. Подружжя виглядає дуже щасливим.
Олександр та Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Нагадаємо, Усики вчетверте стали батьками наприкінці січня. Пара також виховує доньку Єлизавету (13 років) та двох синів Кирила (10) та Михайла (8).
Раніше відомий український співак назвав стать майбутньої дитини.
Також дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина.