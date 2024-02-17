Олександр та Катерина Усики похрестили донечку Марію: де пройшло таїнство (фото)

37-річний боксер Олександр Усик і його дружина Катерина хрестили новонароджену донечку Марію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці спортсмена.

Де пройшло таїнство хрещення

Так, судячи зі stories Катерини, хрещення четвертої дитини подружжя відбулося у Києві у Свято-Троїцькому храмі.

Усики похрестили доньку Марію (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кохана боксера не показала у соцмережах малюка, однак поділися милими знімками з чоловіком, зробленими після особливої події.

На них Олександр ніжно обіймає свою дружину. Подружжя виглядає дуже щасливим.

Олександр та Катерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Нагадаємо, Усики вчетверте стали батьками наприкінці січня. Пара також виховує доньку Єлизавету (13 років) та двох синів Кирила (10) та Михайла (8).