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"Наш маленький всесвіт". Відомий український співак розсекретив стать майбутньої дитини

Субота 17 лютого 2024 17:30
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"Наш маленький всесвіт". Відомий український співак розсекретив стать майбутньої дитини Ілля Парфенюк і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk, розсекретив стать первістка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Хто народиться в артиста

Так, виконавець хіта "Провела екскурсію" і його вагітна кохана, блогерка Сімбочка, влаштували гендер-паті. Щоправда, гостей вони вирішили не запрошувати.

Пара піднялася на дах будинку та тримала у руках чорну кулю зі знаками запитання та кольорові димові шашки.

Майбутні молоді батьки лопнули кульку і звідти розлетілися рожеві конфеті.

Таким чином стало відомо, що у Парфенюка та його обраниці буде дівчинка.

"Дуже любимо та чекаємо на тебе, наш маленький всесвіт", - підписали ролик закохані.

Зазначимо, що Сімбочка перебуває вже на останніх тижнях вагітності.

Про те, що пара чекає на поповнення, вони вперше розповіли у грудні минулого року.

&quot;Наш маленький всесвіт&quot;. Відомий український співак розсекретив стать майбутньої дитини

Ілля Парфенюк і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Згодом Tik-Tok-зірки повідомили, що вони офіційно одружилися ще влітку 2023 року.

Нещодавно дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина.

Також Пономарьов показав єдиного сина на рідкісному кадрі.

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