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Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)

Суббота 17 февраля 2024 23:01
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Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото) Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Иванна Пашкевич

37-летний боксер Александр Усик и его жена Екатерина крестили новорожденную дочь Марию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.

Где прошло таинство крещения

Так, судя по stories Екатерины, крещение четвертого ребенка супругов состоялось в Киеве в Свято-Троицком храме.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)

Усики окрестили дочь Марию (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Любимая боксера не показала в соцсетях малыша, однако поделились милыми снимками с мужем, сделанными после особого события.

На них Александр нежно обнимает свою жену. Супруги выглядят очень счастливыми.

Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)

Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, Усики в четвертый раз стали родителями в конце января. Пара также воспитывает дочь Елизавету (13 лет) и двоих сыновей Кирилла (10) и Михаила (8).

Ранее известный украинский певец назвал пол будущего ребенка.

Также жена "Холостяка" Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына.

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