Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)
37-летний боксер Александр Усик и его жена Екатерина крестили новорожденную дочь Марию.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.
Где прошло таинство крещения
Так, судя по stories Екатерины, крещение четвертого ребенка супругов состоялось в Киеве в Свято-Троицком храме.
Усики окрестили дочь Марию (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Любимая боксера не показала в соцсетях малыша, однако поделились милыми снимками с мужем, сделанными после особого события.
На них Александр нежно обнимает свою жену. Супруги выглядят очень счастливыми.
Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Напомним, Усики в четвертый раз стали родителями в конце января. Пара также воспитывает дочь Елизавету (13 лет) и двоих сыновей Кирилла (10) и Михаила (8).
Ранее известный украинский певец назвал пол будущего ребенка.
Также жена "Холостяка" Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына.