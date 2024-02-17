Александр и Екатерина Усики покрестили дочь Марию: где прошло таинство (фото)

37-летний боксер Александр Усик и его жена Екатерина крестили новорожденную дочь Марию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.

Где прошло таинство крещения

Так, судя по stories Екатерины, крещение четвертого ребенка супругов состоялось в Киеве в Свято-Троицком храме.

Усики окрестили дочь Марию (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Любимая боксера не показала в соцсетях малыша, однако поделились милыми снимками с мужем, сделанными после особого события.

На них Александр нежно обнимает свою жену. Супруги выглядят очень счастливыми.

Александр и Екатерина Усики (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, Усики в четвертый раз стали родителями в конце января. Пара также воспитывает дочь Елизавету (13 лет) и двоих сыновей Кирилла (10) и Михаила (8).