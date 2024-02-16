Дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці пілота.

Як подружжя назвало сина

Так, батьки назвали хлопчика давньогрецьким ім’ям Димитрій.

Модель показала нову світлину з синочком, а також поділилася, які варіанти імен вони розглядали з чоловіком.

Син Макса Михайлюка (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Хочу нарешті сказати ім’я нашого сина. Не думайте, що тягли інтригу або хотіли довше протримати в секреті. Ми просто розгубилися і довго обирали ім’я. Цього разу було дуже важко. В пологовому дали йому - Theo. Коли була вагітна, гадала, що народиться - Amir. Але в кінцевому результаті в нас - Dimitri", - повідомила молода мама.

Нагадаємо, у Хлистун і Михайлюка народився син 6 лютого. Хлопчик з’явився на світ у Канаді, де зараз проживає пара.

Для Макса і Дар’ї це друга дитина. Вони також виховують спільну доньку, 3-річну Аріану.

Макс Михайлюк з дружиною і донькою (фото:i nstagram.com/dasha_khlystun_)