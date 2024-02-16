ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина

П'ятниця 16 лютого 2024 19:51
UA EN RU
Дружина "Холостяка" Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина Макс Михайлюк з дружиною (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина головного героя десятого сезону шоу "Холостяк" Макса Михалюка, модель Дар'я Хлистун, яка 6 лютого народила сина, розсекретила ім’я малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці пілота.

Як подружжя назвало сина

Так, батьки назвали хлопчика давньогрецьким ім’ям Димитрій.

Модель показала нову світлину з синочком, а також поділилася, які варіанти імен вони розглядали з чоловіком.

Дружина &quot;Холостяка&quot; Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина

Син Макса Михайлюка (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Хочу нарешті сказати ім’я нашого сина. Не думайте, що тягли інтригу або хотіли довше протримати в секреті. Ми просто розгубилися і довго обирали ім’я. Цього разу було дуже важко. В пологовому дали йому - Theo. Коли була вагітна, гадала, що народиться - Amir. Але в кінцевому результаті в нас - Dimitri", - повідомила молода мама.

Нагадаємо, у Хлистун і Михайлюка народився син 6 лютого. Хлопчик з’явився на світ у Канаді, де зараз проживає пара.

Для Макса і Дар’ї це друга дитина. Вони також виховують спільну доньку, 3-річну Аріану.

Дружина &quot;Холостяка&quot; Михайлюка розсекретила незвичайне ім’я їхнього новонародженого сина

Макс Михайлюк з дружиною і донькою (фото:i nstagram.com/dasha_khlystun_)

Нещодавно ми розповідали, що Макс Чмерковський втретє стане батьком.

Також ми писали, що актор Войтенко після скандального розлучення одружується вдруге.

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Навальний помер у виправній колонії Росії
Навальний помер у виправній колонії Росії