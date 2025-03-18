Олександр Педан сказав, чи планує йти в політику

Олександр Педан, який зараз отримує другу вищу освіту за спеціальністю "Публічне управління", розповів, чи планує йти в політику.

Перш за все Педан наголошує, що навчання в магістратурі не пов'язане з бажанням отримати відстрочку від мобілізації, а є свідомим кроком для глибшого розуміння процесів державотворення.

"Я навчаюся для того, щоб зрозуміти, як краще побудувати цей місток між громадським сектором, бізнесом і державою. Тому що вбачаю, що кращих результатів можна досягти саме в такому контексті", - пояснив телеведучий, який активно займається волонтерством та освітніми проєктами.

Олександр зокрема підкреслив успішність своїх громадських ініціатив, таких як "УніверCheck" та "КоледжCheck", що реалізовані у співпраці з Міністерством освіти України та донорськими організаціями. Саме бажання ефективніше реалізовувати подібні соціальні проєкти є головною метою його навчання.

Водночас Педан категорично заявив, що не планує йти в політику.

"У політику не йду. Каюсь, я занадто м'який для політика. Можливо, недостатньо дипломатичний, а, можливо, просто занадто емоційно емпатичний. Не хочу туди йти, кажу вам відверто, як є. Тим більше я бачу, що знайшов свою нішу, в якій несу користь", - наголосив він.

Зазначимо, що зараз Олександр опікується благодійним фондом "Друге дихання UA". Однією з перших масштабних ініціатив фонду стала організація сходження п'яти українських військових, серед яких четверо ветеранів з протезами та дівчина після важкого поранення, на одну з найвищих вершин світу - Кіліманджаро.

Загалом фонд має на меті займатися фізичною та ментальною реабілітацією військових з протезами через залучення до спорту.

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