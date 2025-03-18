Александр Педан сказал, планирует ли идти в политику

Александр Педан, который сейчас получает второе высшее образование по специальности "Публичное управление", рассказал, планирует ли идти в политику.

Прежде всего Педан отмечает, что обучение в магистратуре не связано с желанием получить отсрочку от мобилизации, а является сознательным шагом для более глубокого понимания процессов создания государства.

"Я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством. Потому что вижу, что лучших результатов можно достичь именно в таком контексте", - объяснил телеведущий, который активно занимается волонтерством и образовательными проектами.

Александр в частности подчеркнул успешность своих общественных инициатив, таких как "УниверСһеск" и "КолледжСһеск", реализованных в сотрудничестве с Министерством образования Украины и донорскими организациями. Именно желание эффективнее реализовывать подобные социальные проекты является главной целью его обучения.

В то же время Педан категорически заявил, что не планирует идти в политику.

"В политику не иду. Каюсь, я слишком мягкий для политика. Возможно, недостаточно дипломатичный, а, возможно, просто слишком эмоционально эмпатичный. Не хочу туда идти, говорю вам откровенно, как есть. Тем более я вижу, что нашел свою нишу, в которой несу пользу", - подчеркнул он.

Отметим, что сейчас Александр занимается благотворительным фондом "Второе дыхание UA". Одной из первых масштабных инициатив фонда стала организация восхождения пяти украинских военных, среди которых четверо ветеранов с протезами и девушка после тяжелого ранения, на одну из самых высоких вершин мира - Килиманджаро.

В целом фонд имеет целью заниматься физической и ментальной реабилитацией военных с протезами через привлечение к спорту.

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