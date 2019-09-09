Олег Сенцов сделал новое заявление: что об этом известно

Олег Сенцов с дочкой Алиной (фото: РБК-Украина)

Олег Сенцов развеял все сомнения по поводу своей социальной страницы

Олег Сенцов, который вместе с остальными узниками Кремля ступил на родную землю в субботу, 7 сентября, на следующий день возобновил свою страничку в соцсети Facebook, опубликовав первый пост.

Но страница режиссера вызвала у многих сомнения. Стали появляться подозрения в фейковости Facebook Олега Сенцова.

Дабы развеять каки-либо сомнения, Сенцов сделал фото со смартфоном, на котором отображена его страница.

Кроме того, режиссер подтвердил информацию о том, что социальная страница в Twitter, которая ведется от его имени, является фейковой.

Другой страницы в каких-либо соцсетях у Олега Сенцова нет.

"Мне отказывается верить даже администрация фейсбука, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синию галочку. Но что поделать - не все публичные личности ведут публичную жизнь", - пишет режиссер.

Олег Сенцов подтвердил подлинность страницы Facebook (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Пользователи сети в комментариях продолжают наперебой поздравлять режиссера с возвращением после пятилетнего плена.

Спасибо, что смогли выжить! Радость для Всех нас! Україна Переможе!

Олег, я очень рада, что вы дома. Не могла поверить, что это вы выходите из самолета. С возвращением.

Не обращайте внимания на неверующих, главное - мы верим. Здоровья вам и новых побед.

С возвращением домой!

Олег Сенцов подтвердил подлинность страницы Facebook (скрин: facebook.com/oleg.sentsov)

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