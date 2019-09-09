Олег Сенцов зробив нову заяву: що про це відомо

Олег Сенцов з донькою Аліною (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов розвіяв всі сумніви з приводу своєї соціальної сторінки

Олег Сенцов, який разом з іншими в'язнями Кремля ступив на рідну землю в суботу, 7 вересня, на наступний день відновив свою сторінку в соцмережі Facebook, опублікувавши перший пост.

Але сторінка режисера викликала у багатьох сумніви. Стали з'являтися підозри в фейковості Facebook Олега Сенцова.

Щоб розвіяти будь-які сумніви, Сенцов зробив фото зі смартфоном, на якому відображена його сторінка.

Крім того, режисер підтвердив інформацію про те, що соціальна сторінка в Twitter, яка ведеться від його імені, є фейковою.

Іншої сторінки в будь-яких соцмережах у Олега Сенцова немає.

"Мені відмовляється вірити навіть адміністрація фейсбуку, пропонуючи більше писати про себе, щоб отримати синю галочку. Але що поробиш - не всі публічні особи ведуть публічне життя", - пише режисер.

Олег Сенцов підтвердив справжність сторінки Facebook (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Користувачі мережі в коментарях продовжують навперебій вітати режисера з поверненням після п'ятирічного полону.

Дякую, що змогли вижити! Радість для Всіх нас! Україна Переможе!

Олег, я дуже рада, що ви вдома. Не могла повірити, що це ви виходите з літака. З поверненням.

Не звертайте уваги на невіруючих, головне - ми віримо. Здоров'я вам і нових перемог.

З поверненням додому!

Олег Сенцов підтвердив справжність сторінки Facebook (скрін: facebook.com/oleg.sentsov)

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