ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Думал, будут избивать: Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО

STYLERЖизнь    08.09.2019 - 14:34
Думал, будут избивать: Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО
Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО

Бывший узник Кремля поделился шокирующими подробностями

Бывший 21-летний политзаключенный Павел Гриб, который сообщил, что перед обменом удерживаемых в РФ украинцев заставляли писать прошение о помиловании, также рассказал об условиях проживания в российских СИЗО, передает УНИАН.

По словам Гриба, он знал, что обмен пленными между Киевом и Москвой обязательно произойдет. "Два года и две недели ждал обмена. Я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО № 2", - рассказал Гриб.

Молодой человек находился в одиночной камере, где из развлечений было только радио. Иногда заносили книги. Там парень начал рисовать рисунки от нечего делать. Сказал, что хотел подарить их друзьям по возвращению на Родину.

Через три недели пленника разбудили посреди ночи и сказали собирать вещи. Тогда парень испугался, подумал, что его будут избивать, однако оказалось вовсе не так.

Думал, будут избивать: Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗОПавел Гриб (фото: facebook.com/irina.romaliyskaya)

"Слышу в другом крыле люди перекрикиваются "Слава Украине". Открываются двери. Идут в форме, затем в черном с флагом ФСБ. Кто-то из них шутит: "О, зоной пахнет". Думаю: "Сейчас будет "Мероприятие" (избиение заключенных). Потом понял, что идут за нами. Нас было 35, их более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: "Слава Украине", все ответили. Конвоям было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремль. Затем самолет", - поделился Гриб.

Напомним, что в России предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан.

Ранее Москалькова заявляла, что взаимное возвращение граждан Украины и Российской Федерации состоялось. Также российский омбудсмен подтвердила, что обмен удерживаемыми состоялся по формуле "35 на 35".

Как писало РБК-Украина, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой.

Освобожденные политзаключенные рассказали о своих планах Перед обменом украинцев заставляли писать прошение о помиловании
Новости Украины Павел Гриб
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь