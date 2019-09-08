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Сенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый пост

STYLERЖизнь    08.09.2019 - 14:52
Сенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый пост
Олег Сенцов появился в Facebook (фото: uk.wikipedia.org)

Олег Сенцов постепенно возвращается к нормальной жизни и написал пост в Facebook

Олег Сенцов вместе с другими украинскими пленными в России наконец-то прилетел к близким в Украину и вернулся в социальную сеть Facebook. Украинский кинорежиссер отметил, что это его единственная официальная страница в сети.

Он также написал, что свою Facebook-страницу он ведет лично и в других соцсетях и мессенджерах его нет. При этом Сенцов подчеркнул, что он не пишет комментариев и в друзья добавляет только тех, с кем он знаком лично.

Сенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый пост

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

  • Олег, с возвращением!!! Очень круто, что теперь можно вас попросить лично поздравить вашу маму с этим счастьем!
  • Приветствую Вас на Свободе! С возвращением на Родину! Спасибо, что открыли комментарии. И этого достаточно людям, которые будучи лично не знакомы с Вами, продолжали штормить соцсети тегом #FreeSentsov, пока это не стало реальностью. Счастьем. От всей души желаю Вам снимать кино. Писать рассказы. Творить. И прославлять Украину!
  • Я рада за Вас и Вашу семью!
  • С возвращением! Хотелось бы, чтобы можно было подписаться и, хотя бы иногда видеть в ленте. А?
  • С возвращением, Олег! Будет нелегко, но пусть у Вас все сложится самым лучшим образом. В Украине стало на одного по-настоящему достойного человека больше.

Сенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый постСенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый постСенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый постСкриншоты с Facebook

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что все стороны договоренности о возврате пленных были соблюдены как Россией, так и Украиной.

Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы в "Феофании" остались с родными. Врачи рассказали о состоянии героев.

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