Сенцов после освобождения появился в Facebook: о чем его первый пост

Олег Сенцов постепенно возвращается к нормальной жизни и написал пост в Facebook
Олег Сенцов вместе с другими украинскими пленными в России наконец-то прилетел к близким в Украину и вернулся в социальную сеть Facebook. Украинский кинорежиссер отметил, что это его единственная официальная страница в сети.
Он также написал, что свою Facebook-страницу он ведет лично и в других соцсетях и мессенджерах его нет. При этом Сенцов подчеркнул, что он не пишет комментариев и в друзья добавляет только тех, с кем он знаком лично.
Скриншот с Facebook
Пользователи сети также прокомментировали его пост.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что все стороны договоренности о возврате пленных были соблюдены как Россией, так и Украиной.
Ранее сообщалось о том, что освобожденные украинцы в "Феофании" остались с родными. Врачи рассказали о состоянии героев.