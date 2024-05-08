"Не підтримую": Оля Цибульська висловилася про бронювання артистів від мобілізації

На початку 2024 року соліст гурту Ріаnобой Дмитро Шуров сказав, що підтримує бронювання артистів від мобілізації , оскільки це “ресурс перемоги”. Однак співачка Оля Цибульська такої позиції не дотримується.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

"Я не підтримую бронювання когось конкретного. Мені здається, що є люди, які дійсно багато роблять на своїй локації. Тому я б не робила бронювання конкретно за професією, тому що страшно всім: і артистам, і продавцям, і фармацевтам, і лікарям. Усім однаково страшно", - пояснює вона.

Як приклад Оля наводить слова командира батальйону, де служить Віталій Козловський. Йдеться про те, що співак корисніший, коли потрібно зібрати кошти, адже має велику аудиторію.

Бронювання від мобілізації 2024

Місяць тому Міністерство культури визнало критично важливими підприємствами канали телемарафону "Єдині новини" та кілька цирків, тому їхні співробітники отримали бронювання.

Також іще на місяць продовжили термін бронювання від мобілізації залізничникам.

Додамо, що протягом місяця з дня публікації закону (17 квітня) Кабмін повинен визначити нові критерії, на основі яких підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих, а їхні працівники підлягатимуть бронюванню, та визначитися має визначитися з новим порядком бронювання.