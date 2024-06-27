"Можу робити одне добре - втікати": Харчишин відповів, чому підтримує бронювання артистів

Співак зазначає, що музиканти можуть загинути на лінії бою через свою некомпетентність та низку інших причин. Валерій вважає, що було б набагато ефективніше, якби артисти перебували б на "своєму фронті".

Валерій Харчишин (фото:facebook.com.valeriykharchyshyn)

"На своєму фронті вони могли б заробити на 35 Дронів чи на 350, чи на 3 000, які знищили б 10 м*скалів, то це було це набагато ефективніше. Тупо коли ми саджаємо доктора наук, наприклад, який міг би нам збагатити уран, а ми йому дали мітлу і сказали: "ти тут підмітай". Ну а якусь доярку послали й поставили командиром роти"-, пояснює артист.

Валерій зазначає, що не всі музиканти працюють на "своєму фронті". Співак пояснює, що є і такі особистості, які сидять і очікують приходу ворогів або не можуть визначитися зі своєю позицією.

"Таким не бронювання, таким потрібно мізки чи лоботомію робити",- різко наголошує Харчишин.

Валерій Харчишин (фото: facebook.com.valeriykharchyshyn)

Також співак додає, що на початку повномасштабного вторгнення всі мали б бути мобілізовані. На його думку, люди мобілізувалися раніше, ніж держава почала “говорити” із суспільством.

Саме в той момент, варто було б оголосити призов. Як пояснює чоловік далі, тоді б залучені були всі галузі, всі б працювали б на фронті та кожен би знав, що “завтра” його покличуть.

"Я можу робити одне добре - це втікати, наприклад, або їхати як камікадзе на машині з вибухівкою, але в останню путь. Оце я можу робити. Стріляти - ну таке собі. Я нещодавно спробував: з десяти там три-чотири (влучань-ред.), по-моєму, чи п'ять-шість. Дивлячись з якої зброї та з якої відстані. Копати - ну куди? Ну довго не покопаєш. Окрім того, я списаний. В мене є пару органів, які мені дозволяють ще жити й щось робити на сцені", - поділився артист.