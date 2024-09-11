Оксана Білозір сказала, чому ніколи не співала російською

Свою позицію вона аргументувала тим, що вона завжди працювала для розвитку культури, а не для того, щоб здобувати матеріальні цінності.

"Мені життя подарувало дуже багато цікавих поїздок. Я зі своєю мовою, своїми традиціями. Була затребувана, і цього було достатньо. Я не за гроші працювала, а для розвитку своєї культури. І кайфувала від цього", - зазначила народна артистка України.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

У той же час її не бентежило, що заробітки у співаючих російською колег були більшими і, отже, вони могли дозволити собі знімати дорогі кліпи і влаштовувати яскраві шоу в рамках гастролей.

"Звичайно, було непросто. Україноцентричному артисту на території української держави завжди було складно. У мене і зараз немає ротацій. Може, ви мене бачили на М1 чи на М2? Мене жодного разу, наприклад, не запросили на телеканал "Інтер". А що тут дивного? Це їхня філософія, чи було мені образливо? Абсолютно ні. Що там було робити?" - зазначила Білозір.

Співачка завжди мала свою думку (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Навіть вмовляння знайомих не могли вплинути на переконання співачки щодо творчості російською мовою.

"Знайомі говорили: "Співай російською - будеш зіркою". А я відповідала, що я хочу бути рідною. Свою популярність виходила ногами: з концертами - з села в село, з містечка в інше", - поділилася артистка.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)