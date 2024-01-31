Оксана Білозір зізналася, як заробляє під час війни та яку суму витрачає на місяць

Українська співачка Оксана Білозір чесно розповіла, як заробляє кошти під час війни та скільки витрачає на місяць.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну .

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За словами артистки, під час повномасштабної війни, як і до неї, вона не стала заробляти менше, а основним джерелом її доходів досі залишаються концерти.

"Я маю достатньо коштів, щоб почуватися вільною людиною. Заробляю на концертній діяльності. У мене не питання мати купу грошей, а почуватися вільною. В цій ситуації, в якій перебуває країна, я почуваюся вільно", - поділилась Білозір.

Оксана Білозір (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

"Я так не рахувала, але є місяці, коли треба поїхати кудись відпочити або щось купити. А так 60-70 тисяч", - додала виконавиця.

Також співачка розповіла, що за необхідності фінансово допомагає своїм дітям та онукам.

Ексдепутатка також зазначила, що за свої звання, яких, як відомо, чимало, вона жодних додаткових нарахувань не отримує.