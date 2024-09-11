RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оксана Билозир сказала, почему никогда не пела на русском

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Оксана Билозир, которая недавно развелась со своим мужем после 33-х лет брака, рассказала, почему в ее репертуаре никогда не было песен на русском языке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки изданию OBOZ.UA.

Свою позицию она аргументировала тем, что она всегда работала для развития культуры, а не для того, чтобы получать материальные ценности.

"Мне жизнь подарила очень много интересных поездок. Я со своим языком, своими традициями. Была востребована, и этого было достаточно. Я не за деньги работала, а для развития своей культуры. И кайфовала от этого", - отметила народная артистка Украины.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

В то же время ее не смущало, что заработки у поющих на русском коллег были большими и, следовательно, они могли позволить себе снимать дорогие клипы и устраивать красочные шоу в рамках гастролей.

"Конечно, было непросто. Украиноцентричному артисту на территории украинского государства всегда было сложно. У меня и сейчас нет ротаций. Может, вы меня видели на М1 или на М2? Меня ни разу, например, не пригласили на телеканал "Интер". А что тут удивительного? Это их философия, их подходы. Было ли мне обидно? Совершенно нет. Что там делать?" - отметила Билозир.

Певица всегда имела свое мнение (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Даже уговоры знакомых не могли повлиять на убеждения певицы относительно творчества на русском языке.

"Знакомые говорили: "Пой на русском - будешь звездой". А я отвечала, что я хочу быть родной. Свою популярность выходила ногами: с концертами - из деревни в деревню, из городка в другой", - поделилась артистка.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаОксана Билозир