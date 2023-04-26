65-річна Оксана Білозір розлучилася після 33 років шлюбу. Ким був її чоловік

Народна артистка України та екс-міністр культури Оксана Білозір розлучилася з чоловіком Романом Недзельським після 33 років шлюбу. Своє розлучення пара оформила ще наприкінці 2022 року, але інформацію не афішували.

Чому зіркове подружжя розірвало шлюб і що відомо про Романа Недзельського - читайте нижче.

Тихе розлучення

Про розлучення повідомив Роман Недзельський в інтерв'ю на YouTube-каналі Rostyslove Production. Він зазначає, що отримав повістку до суду, хоча жодних сварок чи скандалів з Оксаною Білозір у нього не було.

"Ми прожили 33 роки. Розлучення було наприкінці 2022. Це - банально. Я отримав повістку до суду і нас розвели. Я, оскільки в армії, не міг прийти на суд. І ось мене тричі не було і нас автоматично розвели. Я був проти цього. Але Оксана подала до суду. Сьогодні ми офіційно не є чоловіком дружиною", - повідомив Роман.

На додаток, зараз він практично не спілкується зі своєю дружиною. Вона знаходиться у Києві, а він – захищає Україну.

"У нас в армії є дуже велика проблема, коли наші чоловіки служать і раптово отримують інформацію, що втрачають сім'ю. І я був одним із тих… хто намагався їх якось заспокоїти. Але водночас я не знав, що у мене така сама ситуація. І про це мало хто знав", - додав Недзельський.

Він зізнається, що ще 2022 року в їхній родині з Оксаною Білозір усе було гаразд. Весною він узяв відпустку і приїхав на тиждень додому, відсвяткувати разом Великдень.

Хто такий Роман Недзельський

Роман Стефанович Недзельський народився 1967 року у Львові. Закінчив Львівську консерваторію, а потім – здобув юридичну освіту у Києві.

Він – заслужений діяч мистецтв України, продюсер, керівник та організатор багатьох культурних заходів. Ще він гітарист, музикант та учасник колективу "Ватра". З 2014 року – обіймав посаду директора Національного палацу мистецтв "Україна".

Понад 20 років Недзельський був менеджером, художнім керівником та музикантом колективу Оксани Білозір. Обіймав посаду першого віце-президента та першого заступника генерального директора Національної телекомпанії України. Був головою журі Національного відбору на Євробачення.

Роман був молодший за свою дружину на 10 років. У спільному шлюбі народився син Ярослав. Також вони разом виховували сина Білозір від першого шлюбу з композитором Ігорем Білозіром – Андрія. Зараз у пари вже двоє онуків.

Сама Оксана Білозір поки не коментує причин розлучення з Романом Недзельським.