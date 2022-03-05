Оккупант нанес новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки (видео)

3 марта вражескими войсками была уничтожена теплоэлектроцентраль , а также обстрелян вокзал, погибли люди.

1 марта в городе было обстреляно воинскую часть.

28 февраля было взорвано нефтебазу в городе.

В частности, еще в первые дни вторжения враг обстрелял детский сад , есть погибшие и раненые.

О том, что происходит в Сумах сейчас, можно смотреть в нашем онлайн.

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