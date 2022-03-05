Оккупант нанес новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки (видео)

Вражеская авиация нанесла новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки Сумской области 5 марта.
Видео показал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий
"Ахтырка. Авиационные бомбардировки продолжаются. Россияне уничтожают мирных жителей Украины. 5 марта 2022", - подписаны кадры.
В частности, еще в первые дни вторжения враг обстрелял детский сад, есть погибшие и раненые.
28 февраля было взорвано нефтебазу в городе.
1 марта в городе было обстреляно воинскую часть.
3 марта вражескими войсками была уничтожена теплоэлектроцентраль, а также обстрелян вокзал, погибли люди.
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