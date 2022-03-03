Российская авиация открыла огонь по вокзалу и ТЭЦ в Ахтырке

Авиация Российской Федерации открыла огонь в сторону Ахтырки. Сбросила бомбу на местную тепловую электростанцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации-руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Согласно данным ГСЧС, в результате атаки погибли два человека, однако поисково-спасательная операция продолжается.

По словам Живицкого, авиация обстреляла также и вокзал.

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