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Российская авиация открыла огонь по вокзалу и ТЭЦ в Ахтырке

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Четверг 03 марта 2022 17:32
Российская авиация открыла огонь по вокзалу и ТЭЦ в Ахтырке Фото: российская авиация открыла огонь по гражданским в Ахтырке (sumy.today)
Автор: Сергей Пышкин

Авиация Российской Федерации открыла огонь в сторону Ахтырки. Сбросила бомбу на местную тепловую электростанцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации-руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, авиация обстреляла также и вокзал.

Согласно данным ГСЧС, в результате атаки погибли два человека, однако поисково-спасательная операция продолжается.

"Из-под завалов деблокирована женщина. Травмированную передали медикам. Работы продолжаются", - пишет прессслужба.

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