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Окупант завдав нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки (відео)

Автор: Світлана Мащенко

Ворожа авіація завдала нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки Сумської області 5 березня.

Відео показав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

"Охтирка. Авіаційні бомбардування продовжуються. Росіяни знищують мирних мешканців України. 5 березня 2022", - підписані кадри.

Охтирка - одне з українських міст, де ведуться активні бойові дії

Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок, є загиблі і поранені.

28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.

1 березня у місті було обстріляно військову частину.

3 березня ворожими військами було знищено теплоелектроцентраль, а також обстріляно вокзал, загинули люди.

Про те, що відбувається в Сумах зараз, можна дивитися в нашому онлайн.

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Сумская областьАхтыркаВторгнення Росії до України