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В Ахтырке подорвана нефтебаза, начался масштабный пожар

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Ахтырка, Понедельник 28 февраля 2022 12:56
В Ахтырке подорвана нефтебаза, начался масштабный пожар Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (facebook com dmytro zhyvytskyy)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 28 февраля, в ходе войны России против Украины была подорвана нефтебаза в Ахтырке Сумской области. На месте инцидента возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

"Ахтырка. Подорвана нефтебаза. 12:30", - отметил он.

Напомним, ранее вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела загорелось хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО". На данный момент угрозы для людей нет.

РБК-Украина писало, что делать при аварии на газопроводе или нефтебазе и как уберечь себя.

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