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Оккупант нанес новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки (видео)

Новина українською →
Ахтырка, Суббота 05 марта 2022 16:43
Оккупант нанес новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки (видео) Коллаж РБК-Украина: российские войска снова обстреляли Ахтырку
Автор: Светлана Мащенко

Вражеская авиация нанесла новый авиаудар по мирным жителям Ахтырки Сумской области 5 марта.

Видео показал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

"Ахтырка. Авиационные бомбардировки продолжаются. Россияне уничтожают мирных жителей Украины. 5 марта 2022", - подписаны кадры.

Ахтырка - один из украинских городов, где ведутся активные боевые действия

В частности, еще в первые дни вторжения враг обстрелял детский сад, есть погибшие и раненые.

28 февраля было взорвано нефтебазу в городе.

1 марта в городе было обстреляно воинскую часть.

3 марта вражескими войсками была уничтожена теплоэлектроцентраль, а также обстрелян вокзал, погибли люди.

О том, что происходит в Сумах сейчас, можно смотреть в нашем онлайн.

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Сумская область Ахтырка Вторжение России в Украину
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