ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупант завдав нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки (відео)

Новость на русском →
Охтирка, Субота 05 березня 2022 16:43
Окупант завдав нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки (відео) Колаж РБК-Україна: російські війська знову обстріляли Охтирку
Автор: Світлана Мащенко

Ворожа авіація завдала нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки Сумської області 5 березня.

Відео показав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

"Охтирка. Авіаційні бомбардування продовжуються. Росіяни знищують мирних мешканців України. 5 березня 2022", - підписані кадри.

Охтирка - одне з українських міст, де ведуться активні бойові дії

Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок, є загиблі і поранені.

28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.

1 березня у місті було обстріляно військову частину.

3 березня ворожими військами було знищено теплоелектроцентраль, а також обстріляно вокзал, загинули люди.

Про те, що відбувається в Сумах зараз, можна дивитися в нашому онлайн.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Ахтырка Вторгнення Росії до України
LITE
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні