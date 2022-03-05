Окупант завдав нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки (відео)

3 березня ворожими військами було знищено теплоелектроцентраль , а також обстріляно вокзал, загинули люди.

1 березня у місті було обстріляно військову частину.

28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.

Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок , є загиблі і поранені.

Про те, що відбувається в Сумах зараз, можна дивитися в нашому онлайн.

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