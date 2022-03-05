Окупант завдав нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки (відео)
Ворожа авіація завдала нового авіаудару по мирних мешканцях Охтирки Сумської області 5 березня.
Відео показав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький
"Охтирка. Авіаційні бомбардування продовжуються. Росіяни знищують мирних мешканців України. 5 березня 2022", - підписані кадри.
Охтирка - одне з українських міст, де ведуться активні бойові дії
Зокрема, ще в перші дні вторгнення ворог обстріляв дитячий садок, є загиблі і поранені.
28 лютого було підірвано нафтобазу у місті.
1 березня у місті було обстріляно військову частину.
3 березня ворожими військами було знищено теплоелектроцентраль, а також обстріляно вокзал, загинули люди.
Про те, що відбувається в Сумах зараз, можна дивитися в нашому онлайн.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!