Оффлайн или онлайн? Как будут учиться дети с 1 сентября в школах Украины

Перед 1 сентября многих украинцев интересует вопрос: как будут работать школы и как будут учиться дети - оффлайн или дистанционно?

Styler собрал информацию о том, как будет происходить учебный процесс в Киеве, Харькове, Львове, Николаеве и других крупных городах страны.

Николаев

В Николаеве с 1 сентября школы 100-процентно не будут открывать из-за постоянной угрозы ракетных ударов в том числе - по учебным заведениям. Городской глава Александр Сенкевич еще в июле издал соответствующее распоряжение.

Кроме того, в городе есть еще одна проблема: многие дети и учителя оставили свои места жительства, поэтому в классах будут сидеть по два-три ученика, но и не факт, что их будет кому обучать очно.

Также в Николаеве не работает ни один детский сад. И в ближайшее время их открытие не планируется.

Харьков

Вопрос открытия школ в Харькове и области все еще открыт. По словам главы местной администрации Олега Синегубова, сейчас идет активная подготовка к новому учебному году.

Однако окончательное решение, как именно и в каком формате будет проходить учебный процесс, будет решено ближе к 1 сентября. А пока продолжаются аудит помещений школ на наличие там укрытий и работы по обустройству этих укрытий.

Заметим, что главная опасность школ Харькова - в коротком времени подлета ракет, выпущенных с территории РФ. Например, ракета, запущенная в направлении Харькова из пригородов Белгорода, достигает областного центра за 30-40 секунд. А чтобы эвакуировать школьников в укрытие надо минимум 5 минут.

Поэтому, скорее всего, учебный год в городе и области дети начнут также онлайн.

Киев

В столице откроются те школы, которые имеют укрытия в самих учреждениях высшего образования или же если укрытия есть рядом в пешей 10-минутной доступности (не далее 500 метров).

Сейчас идет ремонт и оборудование укрытий, в которых школьники в сопровождении педагогов будут находиться во время воздушной тревоги.

К слову, более двух третей родителей Киева готовы отпускать своих детей в школу.

"По нашим подсчетам, за рубежом на 1 сентября будут находиться около 20 процентов столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очному обучению", - рассказала на днях директор столичного департамента образования и науки Елена Фиданян.

Список школ, которые готовятся к открытию с 1 сентября, можно посмотреть в нашем материале на эту тему.

Фото: школьники Киева готовятся сесть за парты с 1 сентября (kiev.klichko.org)

Львов

Львов относится к относительно безопасным регионам, поэтому с 1 сентября в школах города и области планируют возобновить очное обучение. Для создания безопасных условий сейчас в городе и области продолжаются активные работы по обустройству бомбоубежищ в подвальных помещениях учебных заведений.

Только при наличии укрытий в школах, говорят в Департаменте образования и науки Львовской ОВА, дети смогут пойти в учреждения образования с 1 сентября.

Еще один нюанс заключается в том, что во многих школах города и области до сих пор проживают внутренне перемещенные лица, а часть школьных автобусов была передана на нужды армии.

Эти вопросы общины также должны решить до начала нового учебного года.

Ивано-Франковск

Как и во Львове, новый учебный год на Прикарпатье планируют начать в обычном режиме офлайн. Требования те же самые - наличие укрытий в самих школах или поблизости.

Однако решение будет окончательно принято областной военной администрацией в августе.

Сейчас общины проводят опрос среди родителей, чтобы определить, сколько детей будут учиться с 1 сентября онлайн, а сколько очно. При этом каждое заведение сможет принять самостоятельное решение о переходе на дистанционную форму обучения.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив признается, что "склонен больше к онлайн, но решение будет принимать областная военная администрация в середине августа".

Мэр также отмечает, что в общине (по состоянию на середину июля) не готовы к очному обучению 10 школ и 11 детских садов - там нет укрытия или необходимой конструкции стен.

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Родители готовы отправить детей в школу (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Сумы

Сумы и область относятся к регионам, наиболее приближенным к вражеской границе, поэтому обучение здесь будет проводиться в смешанной форме.

По словам председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, "какие-то заведения будут работать онлайн, какие-то учебные заведения будут работать оффлайн, какие-то будут работать и так, и так".

Это будет зависеть от количества мест, в которых можно находиться во время воздушных тревог, во время угроз ракетных ударов или артиллерийских обстрелов.

Возможно, в некоторых заведениях будет организована работа в несколько смен для того, чтобы можно было и персонал, и детей отвести в укрытие.

По словам Живицкого, в тех общинах, которые расположены рядом с Россией, ученики будут учиться дистанционно. Речь идет о 40-километровой зоне от зоны боевых действий и непосредственно в зоне боевых действий.

К слову, сам город Сумы тоже попадает в эту 40-километровую зону. И решение о работе учебных заведений областного центра будет приниматься позже и оно будет зависеть от ситуации.

Конечно же, перед началом нового учебного года все образовательные учреждения города и области должны проверить на наличие укрытий.

Житомир

Учебные заведения Житомира готовятся принимать детей с 1 сентября по "стандартным" требованиям - наличие оборудованных укрытий для пребывания детей во время воздушной тревоги.

Однако, по прогнозу чиновников Житомирской ОВА, некоторые местные учителя не планируют возвращаться в Украину до 1 сентября, а в школы на очное обучение выйдет не более 50% учеников.

Тем не менее мэр города Сергей Сухомлин убежден, что для организации обучения в житомирских школах педагогов хватит.

"Более точную цифру будем иметь на 20-е числа августа, но мой прогноз - не более 50% детей пойдут в школу на очное обучение. Поэтому если у нас будет работать 2/3 школ - этого будет вполне достаточно", - подчеркнул городской голова.

Он также сообщил, что с 1 сентября детские сады будут открыты для всех, а не только для детей, у которых отец и мать работают.